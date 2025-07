Stevie Wonder non ci sta: “Sono cieco ma vedo molto più di voi”

Dopo oltre mezzo secolo di carriera, Stevie Wonder ha finalmente risposto in modo perfetto alle voci spesso ironiche, ma a volte maliziose, secondo cui non sarebbe davvero cieco. Perché, anche se può sembrare assurdo, c’è chi è convinto che l’artista americano ci veda. Così, lui stesso ha deciso di rispondere per le rime a queste teorie bislacche. Ecco come.

Stevie Wonder: “Diventare cieco è stata una benedizione”

Durante una tappa del suo tour ‘Love, Light & Song’ a Cardiff, il leggendario artista ha deciso di affrontare di petto la questione. Davanti a un pubblico divertito, ha detto testualmente: “C’è qualcosa che volevo condividere con il mondo. Avete sentito le voci, no? Quelle sul fatto che io ci veda… La verità è che poco dopo la mia nascita sono diventato cieco. E sapete una cosa? È stata una benedizione. Mi ha permesso di vedere il mondo con una visione più profonda. Di vedere le persone per ciò che sono dentro, non per il loro aspetto o colore della pelle, ma per il colore del loro spirito”.

Tra teorie bislacche e battute ricorrenti

Sembra assurdo, eppure da anni circolano (soprattutto online) teorie e battute ricorrenti secondo cui il compositore non sarebbe realmente cieco. Queste voci sono nate come scherzi, ma alcuni le hanno alimentate con aneddoti e video decontestualizzati per cercare di “dimostrarlo” come quel video del 2010, durante un'esibizione con Paul McCartney, in cui Stevie sembra "accorgersi" che un’asta del microfono sta cadendo e la afferra al volo.

Tra vecchi successi e novità: una carriera infinita

Non è la prima volta che il cantautore ironizza sul tema. Già nel 2017 aveva scherzato con i microfoni di TMZ, promettendo che un giorno avrebbe “rivelato la verità”. Ed eccola qui la verità. La più ovvia, quella evidente. Ad ogni modo, nel suo tour, Wonder ha ripercorso i suoi grandi successi: da ‘My Cherie Amour’ a ‘I Just Called to Say I Love You’, fino a ‘Isn’t She Lovely’. Ma oltre ai capolavori ormai ‘storici’, il cantautore 75enne (al secolo Stevland Hardaway Morris) ha suonato l’armonica con Beyoncé nella sua versione di Jolene di Dolly Parton, inserita nell’album Cowboy Carter. Durante gli ‘iHeart Radio Music Awards’, dove ha ricevuto l’Innovator Award proprio dalle mani di Wonder, la cantante ha dichiarato: “Grazie Stevie. Ti amo e ti onoro. Grazie per aver aperto la strada a tutti noi… e grazie per aver suonato l’armonica in Jolene”.