Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders’ scriverà il prossimo film di James Bond

Cambio di penna e regia per il 26mo capitolo dell’agente segreto più famoso del cinema: sarà Steven Knight, creatore della celebre serie ‘Peaky Blinders’, a firmare la sceneggiatura del nuovo film di James Bond. Ma cosa sappiamo della prossima avventura di 007?

Un nuovo capitolo per Bond

Alla regia, come annunciato a giugno, ci sarà Denis Villeneuve, che ha firmato progetti come ‘Dune’ e ‘Arrival’. Knight, autore anche di Locke, Taboo e della recente serie ‘A Thousand Blows’, è attualmente impegnato nella produzione del film ‘The Immortal Man’, spin-off di Peaky Blinders, di cui è anche sceneggiatore. Lo stesso Knight ha confermato a maggio lo sviluppo di una nuova serie legata all’universo del gangster Tommy Shelby, che sarà girata a Birmingham. Il film su James Bond segna un nuovo capitolo non solo narrativo ma anche produttivo per il franchise: a marzo è stato reso noto che Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, storici produttori e custodi dell'eredità Bond, hanno ceduto il controllo creativo ad Amazon MGM Studios, chiudendo un’era lunga oltre sessant’anni.

Chi sarà il nuovo agente 007?

Sul fronte casting, ancora nessuna conferma ufficiale. Dopo l’addio di Daniel Craig in ‘No Time To Die’ (2021), il ruolo di Bond è al centro di numerose voci. Tra i nomi in lizza ci sarebbero: Harris Dickinson, Jacob Elordi e Tom Holland. A chiamarsi fuori dalla corsa, almeno a parole, è Taron Egerton, protagonista di Kingsman, che ha dichiarato: “Non credo di essere la scelta giusta. James Bond è un impegno enorme e penso che mi renderebbe infelice. È un ruolo che consuma la tua vita.”

Un nuovo capitolo tra entusiasmo e perplessità

Nonostante l’entusiasmo per i nuovi nomi coinvolti, i fan della saga hanno accolto con preoccupazione la notizia del passaggio di consegne, temendo un'eccessiva commercializzazione del brand, con spin-off e prodotti collaterali che possano snaturare l’essenza di 007. Ad oggi, il film non ha ancora un titolo, né una data d’uscita. Villeneuve, nel frattempo, ha dichiarato di essere un grande fan del franchise. Vedremo se la sua passione per Bond sarà sufficiente per vincere le perplessità degli appassionati e regalare l’ennesimo successo per l’agente segreto più famoso del cinema.