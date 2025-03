Stereotipe, l’omaggio ai papà: “Non puoi più giocare a calcetto, ma per me sei sempre in Serie A”

Roma, 19 marzo 2025 – “Vuoi fare l’uomo perbene anche in mezzo a cento iene, sei bravo a fare il papà”: le Stereotipe (138mila follower e 4 milioni di like su Tik Tok, seguitissime anche su Instagram) rendono omaggio ai papà in occasione della tradizionale festa del 19 marzo. Un omaggio affettuoso nella loro ultima canzone, ‘Festa del Papà’, sulle note di ‘La mia libertà’ di Franco Califano, per i padri che con il passare degli anni, qualche capello in meno e qualche acciacco in più sono sempre i punti di riferimento di figlie e figli, anche con l’avanzare di diavolerie tecnologiche. “Sinistra o destra che cosa conta, tu vuoi solo onestà”, cantano ai papà le Stereotipe (Ilaria Vena e Caterina Zerboni, due amiche romane), con il consueto stile brillante e divertente: suonano la chitarra e utilizzano le musiche di canzoni famose reinventando i testi, creando brani dedicati soprattutto agli stereotipi dei vari quartieri romani. Canzoni spiritose, senza nessuna pretesa artistica, ma con l’obiettivo di regalare leggerezza e far sorridere chi le guarda sui social. Un risultato ampiamente raggiunto visti i numeri che fanno il loro video.

Il primo travolgente successo (oltre un milione di visualizzazioni in pochi giorni) è quello della “Tipica pariola romana”, poi raddoppiato con “Sarà perché so’ bora” (sulle note dei Ricchi e Poveri) e via dicendo: da Roma Nord al Centro, svariando anche sul confronto con Italia del Sud e del Nord, oppure eventi del momento come il Festival di Sanremo o il derby Roma-Lazio, il Giubileo (con tanto di chitarra anche per il sindaco di Roma Gualtieri) o gli esami all’università.

Ora, l’omaggio ai papà figure preziose anche se la gioventù è ormai passata e c’è un po’ di stanchezza: “Non puoi più giocare a calcetto,ti fa male un po’ il ginocchio, ma per me sei sempre in Serie A”.