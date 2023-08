Stephen King non teme l’intelligenza artificiale "Non ha creatività. Inutile tentare di fermarla"

L’intelligenza artificiale è come il denaro falso usato nei film, credibile a prima vista ma non così convincente dopo un attento esame: usa questa metafora l Stephen King per parlare dell’IA generativa come ChatGpt e Bard. Lo fa in un saggio pubblicato su The Atlantic, facendo intendere di non tenere di questa tecnologia usata in campo creativo perché i risultati non sono ancora convincenti. Per iIl maestro dell’horror resistere alla marcia dell’intelligenza artificiale è inutile. "Vietare l’insegnamento (se questa è la parola) delle mie storie ai computer? Nemmeno se potessi. Diventeri il re Canuto che impedisce alla marea di salire".