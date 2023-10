Stelle d’antan risplendono a Bologna

di Francesco Forni

Parata di stelle a Bologna per l’esordio di ’Auto e Moto d’Epoca’, uno degli eventi più importanti per gli appassionati di vetture storiche. Fino a domenica la quarantesima edizione della kermesse calamiterà gli appassionati, con la presenza di Case costruttrici, Club e Registri storici e di un enorme mercato Classic. Un week-end speciale con apertura dalle 9 alle 19, domenica fino alle 18.

Non poteva mancare la Stella a tre punte, presente in forze nel quartiere fieristico bolognese. Piena di ’classe’ grazie all’impegno di Mercedes-Benz Italia e del Mercedes-Benz Registro Italia. Insieme raccontano una storia legata al proprio passato. Che non ha pari, in quasi 140 anni in la Casa di Stoccarda è stata il riferimento dell’industria automobilistica attraverso l’innovazione, il design e l’eccellenza tecnologica. L’area espositiva di Mercedes è la storia dei coupé. Con l’anteprima italiana della CLE Coupé, accompagnata nella sua première da una selezione di alcune tra le sue più illustri antenate: una 280 SE, una 280 CE, una 560 SEC e una CLK 55 AMG.

Biscione sugli scudi col suo ultimo gioiello. Per Alfa Romeo è l’occasione per far debuttare in un salone internazionale dell’auto la nuova fuoriserie 33 stradale, gioiello da 2 milioni di euro che sarà prodotta in 33 esemplari. E madrina ad honorem del programma heritage ’Alfa Romeo Classiche’, una gamma di servizi per tutelare e promuovere la storia del Marchio. Celebrati anche gli anniversari di modelli eccezionali di un’epopea senza pari. Ovvero i sessanta anni della Giulia Sprint, con la presenza di una GT 1300 Junior, di disegnata da un giovane Giugiaro e prima vettura prodotta nel mitico stabilimento di Arese.

I trent’anni della 155 V6 Ti “DTM”, che ha permesso ad Alfa di divenire l’unica marca non tedesca ad aggiudicarsi il prestigioso Campionato DTM. E i 10 anni della 4C, un contemporaneo gioiello della meccanica, esposto nell’esemplare ’4C Unica’. Anche Lamborghini muove i pezzi grossi con la la prima partecipazione ufficiale ad Auto Moto D’Epoca. Nello stand della Casa di di Sant’Agata Bolognese sono esposte due icone del Marchio e della storia dell’automobilismo. Ovvero la primissima Countach, telaio #0001, straordinariamente fuori dal museo per l’occasione, e la scocca della Espada telaio 8824 in piena fase di restauro, spedita il 28 settembre del 1972 presso al suo primo proprietario in Giappone. E ritornata dal Giappone a Sant’Agata Bolognese, per un restauro completo e certificazione presso il Polo Storico.

Volvo espone quattro modelli, due del passato, due del presente e futuro. I prototipi VESC del 1972 ed ECC del 1992, ai quali si affiancano le nuovissime EX30 ed EX90, elettriche di oggi che prefigurano il domani. Infine Toyota presenta in anteprima nazionale il nuovo Land Cruiser, iconico fuoristrada da 70 anni, affiancato dalle storiche serie BJ42 e FJ60.