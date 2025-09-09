E’ morto Stefano Benni, lo scrittore aveva 78 anni

Roma, 9 settembre 2025 – È morto Stefano Benni, aveva 78 anni. Scrittore, giornalista e drammaturgo italiano. L’autore bolognese si era ritirato a vita privata, dopo una lunga malattia. E’ stato autore di romanzi di grande successo tra i quali Bar Sport, Margherita Dolcevita, La compagnia dei celestini, Elianto, Terra!, La grammatica di Dio.

La sua produzione letteraria ha attraversato generi e decenni, senza mai perdere freschezza e originalità, e ha accompagnato generazioni di lettori attraverso mondi fantastici, bar improbabili, ribelli emarginati e profeti visionari. Benni ha costruito un universo letterario riconoscibile, popolato da personaggi eccentrici e teneramente grotteschi, spesso vittime (ma mai complici) di una società cinica e disumanizzante.

Nato nel 1947 a Bologna e cresciuto sull'Appennino, si definiva ‘Lupo’ per l'abitudine di ululare di notte con i suoi cani: "Fu una bellissima follia notturna", raccontava.

Autore di testi teatrali, ballate e sceneggiature, debuttò alla regia con Le Beatrici al Festival di Spoleto nel 2012, per poi dirigere Il poeta e Mary. In teatro ha lavorato con Dario Fo, Franca Rame e Angela Finocchiaro. Nel 2017, a settant'anni, dichiarava: "Non ho voglia di bilanci. Chiedimelo di nuovo fra settant'anni".