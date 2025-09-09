Stefano Benni e il “fratello di scrittura” Daniel Pennac: quell’amicizia nata grazie a un romanzo

Roma, 9 settembre 2025 – È stato un romanzo – ‘La fata carabina’ – a unire indissolubilmente Stefano Benni, lo scrittore italiano scomparso questa mattina all’età di 78 anni, e Daniel Pennac, autore del volume in questione e ammiratissimo scrittore francese. I due si sono incontrati per ragioni letterarie molti anni fa ma il loro sodalizio lavorativo si è trasformato ben presto in una grande amicizia che è cresciuta nel tempo.

La ‘scoperta’ di Pennac

“Ero seduto su una panchina in un parco a Parigi e stavo leggendo questo libro, mi alzai e andai a cercare un telefono per chiamare in Feltrinelli e dire che se non avessero tradotto questo autore erano dei pazzi”. Così raccontava Stefano Benni parlando, appunto, di Pennac e del suo romanzo ‘La fata carabina’. Fu, infatti, proprio merito dello scrittore italiano se il collega francese riuscì a essere tradotto per la prima volta in Italia dalla nota casa editrice.

Da quel momento il legame tra i due è diventato sempre più forte. Pennac, infatti, è entrato ufficialmente a far parte del catalogo Feltrinelli con le sue opere ma, soprattutto, i due amici hanno stretto una sorta di patto: l’uno partecipava alle presentazioni dei libri dell’altro in entrambi i Paesi di appartenenza in occasione dell’uscita di un nuovo volume.

Fratellanza letteraria

Non è un caso che, proprio in virtù di questa reciproca presenza costante, lo scrittore francese abbia definito il più occasioni Stefano Benni il suo “fratello di scrittura” e che, anche grazie a questo legame, abbia sempre descritto l’Italia come il suo “secondo cuore”.

La penna ironica, pungente e profonda che caratterizza entrambi è stata il primo punto d’incontro tra i due. Lo stile dialogico che li ha portati non solo nelle librerie ma anche nei teatri – tanto come autori che come attori – ha fatto, poi, il resto.

Il libro di Pennac dedicato a Benni

Al compianto scrittore italiano – autore di opere come ‘Bar Sport’, ‘Terra!’, ‘Achille Piè veloce’ e ‘La Grammatica di Dio’ – Daniel Pennac ha anche dedicato un’opera intitolata ‘Grazie’. Il volume si interroga sui conflitti e i tormenti che caratterizzano i rapporti tra fratelli e sorelle e indaga sul peso e sul reale significato della gratitudine nelle relazioni umane.