9 set 2025
Maria Francesca Amodeo
Magazine
Stefano Benni e il “fratello di scrittura” Daniel Pennac: quell’amicizia nata grazie a un romanzo

I due autori sono stati legati per moltissimo tempo da una collaborazione professionale, ma soprattutto da un profondo legame personale. Il francese ha dedicato al collega un suo libro

Gli scrittori Stefano Benni e Daniel Pennac erano legati da una profonda amicizia (Ansa)

Roma, 9 settembre 2025 – È stato un romanzo – ‘La fata carabina’ – a unire indissolubilmente Stefano Benni, lo scrittore italiano scomparso questa mattina all’età di 78 anni, e Daniel Pennac, autore del volume in questione e ammiratissimo scrittore francese. I due si sono incontrati per ragioni letterarie molti anni fa ma il loro sodalizio lavorativo si è trasformato ben presto in una grande amicizia che è cresciuta nel tempo.

La ‘scoperta’ di Pennac

“Ero seduto su una panchina in un parco a Parigi e stavo leggendo questo libro, mi alzai e andai a cercare un telefono per chiamare in Feltrinelli e dire che se non avessero tradotto questo autore erano dei pazzi”. Così raccontava Stefano Benni parlando, appunto, di Pennac e del suo romanzo ‘La fata carabina’. Fu, infatti, proprio merito dello scrittore italiano se il collega francese riuscì a essere tradotto per la prima volta in Italia dalla nota casa editrice.

Da quel momento il legame tra i due è diventato sempre più forte. Pennac, infatti, è entrato ufficialmente a far parte del catalogo Feltrinelli con le sue opere ma, soprattutto, i due amici hanno stretto una sorta di patto: l’uno partecipava alle presentazioni dei libri dell’altro in entrambi i Paesi di appartenenza in occasione dell’uscita di un nuovo volume.

Fratellanza letteraria

Non è un caso che, proprio in virtù di questa reciproca presenza costante, lo scrittore francese abbia definito il più occasioni Stefano Benni il suo “fratello di scrittura” e che, anche grazie a questo legame, abbia sempre descritto l’Italia come il suo “secondo cuore”.

La penna ironica, pungente e profonda che caratterizza entrambi è stata il primo punto d’incontro tra i due. Lo stile dialogico che li ha portati non solo nelle librerie ma anche nei teatri – tanto come autori che come attori – ha fatto, poi, il resto.

Il libro di Pennac dedicato a Benni

Al compianto scrittore italiano – autore di opere come ‘Bar Sport’, ‘Terra!’, ‘Achille Piè veloce’ e ‘La Grammatica di Dio’ – Daniel Pennac ha anche dedicato un’opera intitolata ‘Grazie’. Il volume si interroga sui conflitti e i tormenti che caratterizzano i rapporti tra fratelli e sorelle e indaga sul peso e sul reale significato della gratitudine nelle relazioni umane.

