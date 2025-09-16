Stefano Accorsi: "Il mio festival racconta il futuro"

Recitare, certo, costruire una galleria di personaggi vari e interessanti, film dopo film, serie dopo serie, ai massimi livelli. Ma poi ti viene la voglia, forse l’urgenza, di fare anche altro. Provare a realizzare una cosa diversa, nuova e originale come far dialogare arte e scienza per parlare di crisi ambientale, senza generare ulteriori ansie ma prospettando possibili soluzioni. Grazie alla creatività dell’arte, che può inventare e suggerire, e alla scienza che ha gli strumenti per rendere concrete quelle intuizioni. Stefano Accorsi parla con entusiasmo di “Planetaria – Storie che parlano al futuro“, di cui è creatore e direttore artistico, festival tenuto a battesimo lo scorso anno con grande successo e la cui seconda edizione è in programma a Firenze dal 26 al 28 settembre, al Teatro della Pergola e alla Giunti Odeon-Libreria e Cinema. Una tre giorni fittissima di appuntamenti, tutti gratuiti, prodotta e curata da Superhumans, in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana.

"Mia madre mi ha sempre parlato di piante, trasmettendomi la sua passione e facendomi capire come funzionano certi meccanismi della natura. D’estate poi – spiega Accorsi come è nata l’idea di “Planetaria“ – una delle mie mete preferite è la montagna e vedere i ghiacciai che continuamente si restringono, è stato quel qualcosa di concreto e tangibile che mi ha fatto capire veramente cosa sta accadendo".

Tra le tante proposte, tre “Conferenze immaginarie – Spettacoli“, inediti, curati da Filippo Gentili, che vedranno salire sul palco due attori e uno scienziato, per informare e divertire, immaginare come sarà il futuro se quanto suggerito dalla scienza verrà realizzato oppure no.

Si comincia venerdì 28 con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis che, insieme allo scienziato Giulio Boccalletti, si occuperanno della Puglia, tra crisi climatica e rinascita, e in particolare del surriscaldamento delle acque, ondate di calore marino che minacciano il territorio, con la politica che, sulla spinta della protesta popolare, vara (si ipotizza fiduciosi) una legge rivoluzionaria che trasforma la regione in un ecosistema virtuoso. Sabato 27, Pilar Fogliati e Nicolas Maupas, con la scienziata Claudia Pasquero, proporranno uno spettacolo su Milano e lo smog che la asfissia, mentre sabato, con Teresa Saponangelo, Matteo Giuggioli e lo scienziato Francesco Perrini ci si occupa del ricco nord est, in quel Veneto dove una famiglia di produttori di prosecco deve decidere se continuare a sfruttare in modo sconsiderato il terreno o fare scelte più responsabili.

Molte, in questa manifestazione pensata e realizzata – assicura Accorsi – a misura di famiglia, le proposte anche per i bambini, tra cui "una live session imperdibile" costruita insieme all’Antoniano, per intonare alcuni tra i maggiori successi dello Zecchino d’Oro. Si rivolge in particolare ai ragazzi “Planetaria Sound“, con Stefano Accorsi che sabato 27 dialogherà con Alfa e domenica 28 con Ariete, mentre documentari e cortometraggi di tema ambientale verranno proiettati alla Giunti Odeon.

"Mi aveva colpito una lettura che avevo fatto – spiega Accorsi – in cui si sottolineava come, nella comunicazione su questi argomenti, c’era la tendenza a fare sempre del catastrofismo, senza mai prospettare alcuna soluzione. Mentre negli anni sono state spese tante energie a livello nazionale e internazionale per cercare di trovare soluzioni. Così, iniziando a parlare di tutto questo con Filippo Gentili, ho pensato che con il teatro, l’agorà, luogo della coscienza di una società, unendo arte e scienza, si poteva tentare una diversa forma di comunicazione". E si vorrebbe far vivere in qualche modo il festival tutto l’anno, proponendo gli spettacoli anche in altre città.