Dove sono le statue ‘perdute’ di Michael Jackson

Sono passati sedici anni dalla morte di Michael Jackson, ma alcune delle sue statue monumentali continuano a vivere, sparse negli angoli più inaspettati del mondo. Scopriamo perché.

Dieci statue del Re del Pop: ecco dove sono

Queste bizzarre opere, realizzate in occasione del tour mondiale legato all’album ‘History’ sono state create dall’artista britannico Stephen Pyle. L’artista fu incaricato di produrre dieci statue giganti del Re del Pop, che seguirono Jackson nel suo tour internazionale negli anni ’90. Alcune di queste opere sono sopravvissute nel tempo, finendo in luoghi tanto curiosi quanto improbabili.

MJ al McDonald’s olandese

Tra gli esempi più noti c’è quello del villaggio di Best, nei Paesi Bassi, dove per anni una statua di MJ ha dominato il parcheggio di un McDonald’s. La scultura era stata acquistata nel 1996 durante una serata di beneficenza per la Ronald McDonald Children’s Fund da Peter Van Gelder, proprietario del ristorante. “Il locale era appena stato aperto e mancava ancora la classica M gialla. La mia intenzione era di attirare l’attenzione”, aveva raccontato l’uomo. La statua divenne così popolare che fu necessario recintarla per evitare che la gente ci si arrampicasse sopra. Tuttavia, con l’uscita del documentario ‘Leaving Neverland’ nel 2019, che riportava nuove accuse di abusi su minori rivolte a Jackson, McDonald’s chiese la rimozione della statua, che venne spostata in un luogo segreto.

La statua di Michael Jackson al luna park svizzero

Un’altra apparizione insolita si trova (o meglio, si trovava) in Svizzera, presso il Luna Park di Losanna. Immersa tra giostre coloratissime, una statua di Michael Jackson ha fatto parte dell’arredo del parco per oltre cinquant’anni. Secondo quanto riferito dalla BBC, la statua venne acquistata nel 2008 da un uomo che a sua volta l’aveva comprata dalla Sony molti anni prima. Tuttavia, negli ultimi tempi non è più stata esposta, probabilmente per gli stessi motivi che hanno portato alla rimozione di quella in Olanda.

Una anche a Milano

In un gesto che ha fatto discutere, una delle statue è stata restaurata e “reinaugurata” nel giugno 2019 all’interno dell’Europark Idroscalo di Milano, pochi mesi dopo l’uscita del documentario. Durante la cerimonia, un annunciatore ha dichiarato al pubblico: “Questa statua è dedicata a tutti voi che continuate ad amarlo nel corso degli anni”. Attualmente la statua è ancora visibile nel parco di divertimenti e viene utilizzata come luogo di ritrovo per fan. Sebbene l’eredità del cantante sia oggi al centro di accesi dibattiti, le sue monumentali effigi sopravvivono come testimonianza di un culto globale, tra nostalgia pop e controversie irrisolte.