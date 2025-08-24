Stash ha il Covid: “Sono positivissimo, senza gusto e olfatto. Durante la pandemia ho avuto una paura fottuta di morire”

''Sto col Covid sono positivissimo, senza sapori e odori che ho già provato ed è fastidiosissimo''. Lo scrive nelle storie su Instagram Stash dei The Kolors dal letto a cui l'ha costretto il virus mostrando il tampone. ''La sensazione è brutta e frustrante perché c'erano migliaia di persone che ci aspettavano in concerto, spero davvero presto di darvi notizie. Stiamo sentendo gli organizzatori che stanno cercando di capire come fare per recuperare le date''.

Spiega Stash di essere spaventato perché il virus l'ha portato all'ospedale durante il Covid: ''oggi sono influencer con l'influenza''. ''Tanti mi chiedono di non scrivere Covid, forse un approccio psicologico di protezione per cancellare il momento tragico che abbiamo vissuto. Io sono che è un’influenza ma vi assicuro che sono proprio due cose diverse. Io sono stato all'ospedale durante il Covid con la polmonite da tutti e due i lati e con l'ossigeno attaccato e con la paura fottuta di morire. Oggi abbiamo più strumenti per debellarlo ma non posso dimenticare quello che ho vissuto”.

Conclude Stash: “Se sono positivo a un tampone, se devo prendere un aereo non ce la faccio a non proteggermi, magari c'è la signora di ottant'anni e quell'abbraccio potrebbe essere letale per lei. Sono più spaventato, traumatizzato, quando vedo un tampone penso al saturimetro, ma capisco che il virus di oggi non ha quella potenza, il mio è un discorso di buon senso e di rispetto delle persone oggi''.