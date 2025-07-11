Stasera torna ’L’elisir d’amore’. Per il gran finale i ’Carmina Burana’

Anche quest’anno il Teatro del Maggio Fiorentino ha riaperto al pubblico la sua cavea, il suggestivo teatro all’aperto che offre un panorama mozzafiato sulla città. La seconda edizione della stagione estiva ha portato in scena ’L’elisir d’amore’ (nella foto) di Donizetti. Sul podio, alla guida di Orchestra e Coro del Maggio, il giovane e talentuoso direttore Alessandro Bonato. La regia del nuovo allestimento, in coproduzione con la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, è di Roberto Catalano, che ha ambientato la vicenda in un parco giochi contemporaneo dove Adina gioca su un’altalena e sfoglia il libro dove si narra la storia di Tristano e Isotta e del filtro amoroso. Stasera alle 21 l’ultima recita, con Lavinia Bini nella parte di Adina e Antonio Mandrillo in quella di Nemorino. Hae Kang è Belcore e Roberto De Candia, Dulcamara.

Gran finale sabato 19 luglio alle 21, quando il maestro Lorenzo Fratini, alla testa del Coro del Maggio e del Coro di voci bianche dell’Accademia, dirigerà i Carmina Burana di Carl Orff nella versione per due pianoforti e percussioni. In veste di solisti, il soprano Marina Fita Monfort, il tenore Antonio Mandrillo e il baritono Hae Kang. Al pianoforte, Andrea Severi e Leonardo Andreotti.

Chiara Caselli