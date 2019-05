Roma, 3 maggio 2019 – Prosegue lo scontro del sabato sera tra ‘Amici’ e ‘Ballando’, si rende omaggio alla Strage di Superga e si festeggiano i novant’anni del commissario Maigret. Non mancano, poi, film e serie tv in prima visione. Le principali proposte del fine settimana: ecco i programmi tv e cosa c’è da vedere stasera e nel weekend.

GUIDA TV COMPLETA



Venerdì 3 maggio

Su Raiuno, alle 21,25, va in onda la sesta puntata de La Corrida 2019, il varietà condotto da Carlo Conti, con Ludovica Caramis come valletta, dedicato ai ‘dilettanti allo sbaraglio’, personaggi rigorosamente non famosi giudicati dal pubblico in studio con fischietti e coperchi.

Su Canale 5, in prima serata, torna Ciao Darwin 8 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti: nella settima puntata è prevista la sfida tra le squadre Juventus e il resto del mondo di tifosi antijuventini, capitanate da Giampiero Muggini e Raffaele Auriemma.

Su Sky Cinema 1, a partire dalle 21,15, continua la stagione 4 di Gomorra con i nuovi episodi della serie ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano.



Sabato 4 maggio

Il pomeriggio di Canale 5 si accende alle 16,05 con Verissimo: da Silvia Toffanin arriva Alessia Marcuzzi per raccontare tutta la sua verità sull’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e svelare il suo futuro lavorativo viste le voci che la vogliono come nuova conduttrice del Grande Fratello Vip.

Sulla rete ammiraglia Mediaset, alle 21,25, va in onda la sesta puntata del serale di Amici 2019, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi; superospiti Al Bano e Massimo Ranieri che duetteranno con i concorrenti.

Su Raiuno alle 20,35 inizia la sesta puntata di Ballando con le stelle 2019, il talent show condotto da Milly Carlucci; ballerini per una notte i ragazzi de Il Volo.

Focus (canale 35) rende omaggio al Grande Torino, a 70 anni dalla Tragedia di Superga con una serata-evento: alle 21.15: ‘Gli Invincibili: il sogno spezzato - 70 anni di passione e orgoglio’, speciale a cura di SportMediaset; alle 22 ‘L’ultimo viaggio del Conte Rosso’, documentario di Fabiana Antonioli.



Domenica 5 maggio

In prima serata su Canale 5, in prima tv, arrivano i nuovi episodi di New Amsterdam, il medical drama targato NBC, incentrato sulla vita del dottor Max Goodwin (interpretato da Ryan Eggold).

Su Raiuno, alle 20,35, inizia il consueto talk show di Fabio Fazio Che tempo che fa: tra i tanti ospiti è atteso anche il vicepremier Matteo Salvini che, però, nei giorni scorsi ha fatto sapere di presenziare in trasmissione solo se “Fazio si dimezza lo stipendio”.

laF (canale 135 di Sky) festeggia i 90 anni dalla pubblicazione del primo romanzo del commissario Maigret proponendo la serie con protagonista Rowan Atkinson: stasera alle 21,10 il primo episodio dal titolo ‘La Trappola di Maigret’.