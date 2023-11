’St. Regis Florence’. La magia e l’incanto del Rinascimento

di Giuseppe Di Matteo

Il palazzo l’ha progettato Brunelleschi nel 1432. E si affaccia su Piazza Ognissanti, nel cuore di Firenze. Poi lo sguardo s’allarga per abbracciare l’Arno (dove Manzoni fece la celebre ‘risciacquatura dei panni’, regalandoci, anche col contributo decisivo di Emilia Luti, quel capolavoro che sono I promessi sposi), le colline, e i campanili con l’immancabile e glorioso Ponte Vecchio sullo sfondo.

Oggi quell’edificio è la casa del ’St. Regis Florence’, brand di Marriott International Inc., premiato nel 2023 da Travel + Leisure come migliore albergo di Firenze (World’s Best Awards 2023) e insignito del Four Star Rating, insieme all’Iridium Spa MyBland by Clarins, da Forbes Travel Guide Awards 2023. Aperto nel 2011, il St. Regis celebra la storia e la cultura di quella che fu la capitale del Rinascimento. E si presenta con 80 camere elegantemente arredate e 19 suites di lusso, inclusa la spettacolare suite Bottega Veneta. Ma, soprattutto, mostra sin da subito la sua argenteria: dipinti ispirati a paesaggi toscani e fiorentini nelle camere degli ospiti, cornici intagliate a mano da artigiani locali ed oggetti di grande pregio nelle aree comuni nelle camere e nelle suite.

E se ogni stanza è dedicata a un personaggio o a un artista che conta, il bello nella suite Suite Presidenziale: 200 metri quadrati impreziositi da opere d’arte e da un arredamento lussuosissimo che si nascondono nella parte anteriore del palazzo e regalano a chi la sceglie una terrazza affacciata su Ponte Vecchio. E poi la Royal Suite, che si ispira alla Corte dei Medici. L’antipasto è la splendida vista sull’Arno; poi è bello perdersi all’interno e godersi le colonne in legno decorate a mano, le opere d’arte e certi pezzi d’antiquariato.

Ma The St. Regis Florence è attento anche al palato. E prova a sedurlo con il Winter Garden Restaurant, uno dei più esclusivi della città. L’accoglienza è ovviamente sontuosa: soffitto a vetri colorati del XIX secolo e un lampadario in vetro di Murano soffiato a mano. Il piatto forte è il menu di Gentian Shehi, classe ‘81, albanese di nascita e pugliese di adozione, che si è fatto le ossa all’estero e come insegnante di cucina all’Apicius International School of Hospitality di Firenze. La sua storia di viaggiatore la racconta nel menù: Paccheri di Gragnano con astice e lime, Tortelli di Stracotto d’Anatra, Cipolla al Sale e Tartufo, Tubetti con Patate, Frutti di Mare e Aria di Prezzemolo, Manzo ’Peposo’, ma anche le immancabili rape e gli inossidabili cardoncelli.

Non basta: il The St. Regis Florence è anche la Iridium Suites Spa Myblend by Clarins, con le sue tre suite, decorate con marmi bianchi e grigi di Carrara e mosaici, e con tanto di Jacuzzi abbinate a cromoterapia. Ed è pure attento alle tradizioni. A queste serve il Tea ritual, che si tiene tutti i giorni, dalle 15.30 alle 17, nel Winter Garden Bar ed è un viaggio culinario alla scoperta di Dammann Frères, una delle più importanti case produttrici di tè francese a livello internazionale. Il tutto in compagnia della Tea Sommelier Elena Matei e delle creazioni del Pastry Chef Ugo Rossi, che propongono una rivisitazione in chiave moderna del celeberrimo English breakfast.

E per chiudere in bellezza il 2023 ecco una serie di eventi imperdibili: a cominciare dal Contemporary Tea Party, in programma il 17 dicembre e impreziosito dalla presenza di Elisa Motterle, l’unica trainer italiana in materia certificata dalla International Protocol and Etiquette Academy di Londra. Per celebrare il Natale in famiglia si terrà il Brunch a buffet nel cuore del Winter Garden, con musica jazz dal vivo. Per il Gran Galà di San Silvestro è previsto un aperitivo nel Salone delle Feste a suon di musica e con un’experience di fine dining sotto il maestoso lampadario accompagnato da una live performance a ritmo di soul & jazz. Il tutto seguito da un DJ set dopo la mezzanotte.