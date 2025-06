'Squid Game 3' è uno specchio della nostra società, tra individualismo estremo e speranza

“Attenti alle persone”. Una scritta sul muro che appare dietro uno dei giocatori di 'Squid Game' in un'inquadratura della terza e ultima stagione della serie Netflix. Una frase in grado di racchiudere in modo cristallino ciò che la serie racconta. Il suo creatore, Hwang Dong-hyuk, ha messo in scena una metafora della nostra società che in questo capitolo conclusivo raggiunge la sua vetta più alta. O più bassa. Dipende da che punto di vista da cui la si voglia guardare. Sei episodi (la stampa ha potuto vedere i primi cinque) che riprendono dall'immediato finale della seconda stagione in cui Gi-hun, il giocatore 456, viene bloccato nel suo tentativo di rivolta subendo le pesanti conseguenze del suo piano di porre fine al gioco sanguinario e alla misteriosa organizzazione che lo manovra. Se la precedente stagione aveva lasciato il retrogusto del déjà vu e dato l'impressione di essere un ponte verso il finale, va detto che con 'Squid Game 3' ci troviamo difronte a un racconto cupo e spietato. Un affresco tinto di rosso sangue dell'avidità umana e di ciò che siamo in grado di compiere per il nostro tornaconto. Nulla che la serie non avesse già anticipato, ma che qui sembra raggiungere una maggiore asprezza che lascia interdetti per la facilità con la quale certi esseri umani abbandonano ogni freno sociale o etico per amore dei soldi. Ma Dong-hyuk ci mostra anche chi è pronto a sacrificarsi per il prossimo, a fare squadra o a proteggere la sacralità della vita. “Giocatore 456, hai ancora fiducia nelle persone?”, viene chiesto al protagonista. La stessa domanda che la serie fa a noi. A guardare la brutalità delle prove che i vari personaggi sono chiamati ad affrontare, la risposta più istintiva sarebbe negativa. Ma sotto tutto quel sangue, sotto l'oscenità di chi non dà valore alla vita altrui, c'è anche l'esempio di uomini e donne che resistono al Male mentre un gruppetto di ricchi privilegiati osserva da lontano. Una rappresentazione sotto forma di gioco crudele di ciò che siamo come umanità. In un mondo sempre più individualista – di cui 'Squid Game' è un'esasperazione -, c'è ancora spazio per la comunità, per l'altruismo, per la condivisione? Una domanda che forse troverà una risposta solo nell'episodio finale. Nel frattempo assisterete a nuovi giochi perfidi, al ritorno della bambola Young-hee e al debutto della sua controparte maschile, Cheol-su, mentre già si parla di potenziali spin-off dedicati alle origini del villain Front Man, o al periodo in cui Gi-hun è alla ricerca dei reclutatori tra la seconda e la terza stagione. Il tutto mentre aspettiamo notizie sul chiacchierato remake di 'Squid Game' firmato da David Fincher. Un copione prevedibile visto il successo ottenuto in tutto il mondo e la sua ricaduta commerciale. Quello che stona è come una serie nata con l'intento di denunciare il sistema capitalistico finisca per essere sponsorizzata da realtà come McDonald's e Uber. Ma ad onor del vero lo stesso Hwang Dong-hyuk ha sottolineato come la popolarità di 'Squid Game' e la sua produzione siano un prodotto del sistema che intendeva criticare. Un po' come Giocatore 456 che, per combattere l'organizzazione dietro al gioco, ha finito per farne parte.