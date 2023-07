Spunta il leggendario teatro privato di Nerone

di Giulia Prosperetti

"Si era diffusa la voce che nello stesso momento in cui la città era preda delle fiamme egli fosse salito sul palcoscenico del palazzo ed avesse cantato l’incendio di Troia, raffigurando in quell’antica rovina la presente sventura". Dell’esistenza del ‘Theatrum Neronis’, quella "domesticam scaenam", dove Tacito, nel libro XV degli Annales, colloca al sicuro l’Imperatore mentre nel 64 d.C. Roma brucia, si è sempre vociferato. Ma la conoscenza del leggendario teatro privato di Nerone, fino a ieri, si limitava agli scampoli di citazioni apparse nei testi antichi. Dove fosse, di preciso, nessuno lo sapeva.

È per questo che quando gli archeologi, nell’ambito di un’indagine condotta dalla Soprintendenza Speciale di Roma nella corte interna di Palazzo della Rovere, sede dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, a pochi passi da via della Conciliazione, hanno visto riemergere strutture e decorazioni identificabili con i resti del Teatro di Nerone – la parte sinistra della cavea a emiciclo, la scenæ frons, sontuose colonne finemente lavorate in marmo bianco e colorato, africano e cipollino, oltre a preziosi reperti come un capitello in stile ionico in alabastro, raffinate decorazioni a stucco con foglia d’oro e ambienti di servizio, forse depositi per costumi e scenografie – lo stupore è stato grande. "Si tratta di una scoperta di eccezionale importanza che testimonierebbe uno straordinario edificio di età giulio claudia, il teatro dove Nerone provava le sue esibizioni poetiche e canore, noto dalle fonti antiche ma mai ritrovato" ha spiegato la soprintendente Speciale di Roma, Daniela Porro, durante la presentazione alla stampa degli scavi che hanno riportato alla luce tredici secoli di storia con testimonianze anche dell’evoluzione dell’area in età medioevale.

Un’indicazione di massima l’aveva data Paolo Liverani, professore di Topografia Antica all’Università di Firenze, che, oltre vent’anni fa, in un suo scritto aveva tirato fuori dall’oblio il teatro neroniano ipotizzando, sulla base delle menzioni fatte dagli autori latini – da Plinio il vecchio che parla di un "theatrum peculiare" situato nel "Trastevere nei suoi giardini" dove "Nerone cantava facendo le prove prima di recitare nel teatro di Pompeo", a Svetonio che narra dei canti "in hortis" dell’Imperatore – la sua presenza sulla riva destra del Tevere in corrispondenza della tenuta vaticana imperiale degli horti di Agrippina. Ed è proprio Liverani – racconta la responsabile dello scavo Marzia Di Mento di MDM archeologia – il primo a essere stato interpellato per una conferma sulla natura del ritrovamento.

In antico l’area di scavo, iniziato nel 2020 fa sotto la direzione scientifica di Renato Sebastiani, proseguito da Alessio De Cristofaro, archeologi della Soprintendenza, e condotto sul campo da Di Mento, si trovava all’interno degli Horti di Agrippina maggiore, nonna di Nerone. Una scoperta incidentale avvenuta durante le indagini archeologiche in vista di alcuni di lavori in programma sul palazzo, in una porzione del quale è in programma l’apertura di un hotel della compagnia Fort PartnersFour Seasons, di proprietà al 75% di Bill Gates, che stipulerà un contratto di affitto con l’Ordine. "Lo scopo dell’operazione – ha sottolineato il governatore generale dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, l’ambasciatore Leonardo Visconti di Modrone – è restituire al palazzo la sua bellezza originaria, ricostruire il giardino rinascimentale voluto dal cardinale Domenico della Rovere".

Il giardino sorgerà proprio sui resti del teatro neroniano che, al termine delle indagini, verranno ricoperti. Vi è, tuttavia, un progetto di valorizzazione del sito che consentirà al pubblico di fruire di questa scoperta.