Spumanti e vini fermi Bosca. Nuove linee e nuova grafica nel segno della qualità

L’azienda di vini canellese Bosca continua nel percorso di riposizionamento del brand che, a inizio anno, si è concretizzato con l’ampliamento e il restyling grafico delle referenze dedicate sia al grande pubblico sia ai professionisti. Tante le novità. Per quanto riguarda il canale Gdo, interlocutore diretto con il consumatore finale al quale Bosca vuole far conoscere la propria storia di eccellenza nel settore degli sparkling wine, la linea ’Bosca 1831’ è la protagonista di un nuovo capitolo. Alta Langa Docg, Gran Cattedrale, Pinot Nero Rosè, Chardonnay e Asti Docg racchiudono tutto ’il saper fare’ aziendale e sono promotori della tradizione riconosciuta Patrimonio Unesco nel 2014 per i ’Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato’. Attenzione anche all’Horeca le cui proposte sono rivolte a professionisti ed estimatori del ’buon bere attenti al connubio tra qualità, territorio e heritage. Due le linee. La prima è la ’Collezione Luigi Bosca’ che comprende sia spumanti Metodo Classico, Alta Langa Docg, Mille Notti, Mille Notti Rosé, che Metodo Charmat, Asti Docg, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Blanc de Blancs, Rosé. La seconda è la linea ’Luigi Bosca’ che si completa con tre nuovi vini fermi espressione del territorio piemontese. Due rossi, Langhe Doc Nebbiolo e Langhe Doc Rosso e un bianco, Langhe Doc Arneis.