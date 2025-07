Bruce Springsteen a San Siro. Nato per correre all’attacco di Trump

Roma, 1° luglio 2025 – "La potente E-Street Band è qui stasera per invocare il potere virtuoso dell’arte, della musica, del rock’n’roll in tempi pericolosi" aveva detto Bruce Springsteen in quel di Manchester aprendo a fine maggio la parentesi europea del tour che chiude proprio in Italia, recuperando le due date a San Siro naufragate un anno fa per problemi alla gola. E pure ieri l’invincibile armata non ha deviato dalla linea tenuta in questi venti concerti di qua dall’Atlantico partendo a chitarre sguainate dopo l’irrinunciabile "Ciao San Siro siete pronti?" (ripetuto quattro volte) "Andiamo!" con No surrender e My love will not let you down per poi affondare il colpo sull’amministrazione “traditrice” di Washington.

"L’America che amo, l’America della quale vi ho parlato (nelle canzoni - ndr), che è stata un faro di speranza e libertà per 250 anni è attualmente nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e infida" ha detto Bruce. "Stasera chiediamo a tutti voi che sostenete la democrazia e il bene del nostro Esperimento americano di alzarvi con noi, di elevare le vostre voci, e di farvi avanti insieme a noi contro l’autoritarismo. Lasciate che la libertà risuoni! Questa è la terra della speranza e dei sogni".

Già dopo la prima di Manchester era arrivata la reazione di The Donald con ameno gusto dell’iperbole (se non fosse l’uomo più potente della terra). "Ho visto che questo rocker altamente sopravvalutato in un Paese straniero parla male del presidente degli Stati Uniti. Non mi è mai piaciuto lui, la sua musica o le sue politiche estremiste. Non ha nessun talento", definendolo senza tanto parafrasare "un fastidioso coglione che ha sostenuto il corrotto Joe Biden". Anzi "una prugna secca, la sua pelle è atrofizzata, farebbe bene a tenere la bocca chiusa". Ma il susino con la Telecaster è andato dritto per la sua strada aggiungendo i sottotitoli ai suoi affondi perché tutti avessero esatta cognizione di quel che dice, mossa che pure ieri al “Meazza” ha scatenato gli animi, facendo seguire il pensiero all’azione con quella Land of hope and dreams cantata pure all’amico Clarence Clemons sul letto di morte perché "domani ci sarà il sole / e tutta questa oscurità sarà passata".

Un avvio a bomba con tanto di Little Steven, ripresosi a tempo di record dall’appendicectomia di dieci giorni fa a San Sebastian, accompagnato in scena dal Boss sottobraccio come un fratello maggiore nel boato dello stadio impazzito, visto che il chitarrista della E-Street Band aveva preannunciato il suo rientro in formazione solo nel secondo (e ultimo) concerto milanese, giovedì. Death in my hometown, Lomesone day e poi un’altra sferzata. "Se le condizioni di un paese sono pronte per un demagogo, puoi stare sicuro che arriverà" ha detto l’uomo nato per correre prima di attaccare Rainmaker, scritta ai tempi del primo mandato Trump ringhiando "colture secche sotto un sole morto, / se abbiam pregato...ma non arriva niente di buono. / Il cane guaisce, la casa è spoglia e nuda, / eravamo preoccupati, ma ora abbiamo paura".

L’ E-Street Band s’è presa la scena durante Promised land, mentre lui scendeva tra il pubblico a suonare l’armonica, a stringere mani, ad abbracciare persone, a dispensare carezze da portare ai figli dicendogli che gliel’ha mandata Bruce. Come un Va pensiero quel finale di The river cantato sottovoce dai 58 mila (58.131 per l’esattezza). Clamoroso l’assolo di Niels Lofgren in Youngstown e pure in Because the night.

Springsteen, un gigante sotto al cielo di San Siro nel quarantennale del suo primo show col proprio popolo tutto lì a cantare Hungry heart, a commuoversi con House of a thosand guitars, a sperare My city of ruins prima delle versioni sconvolgenti e spaccapolmoni di Badlands, Born to Run e Dancing in the Dark. "La democrazia dei nostri paesi è troppo importante per essere ignorata" ha ricordato il settantacinque meglio mantenuto del rock. "In America, casa mia, stanno perseguitando le persone che utilizzano la loro libertà di parola e danno voce al loro dissenso. Questo sta succedendo adesso. In America gli uomini più ricchi trovano soddisfazione nell’abbandonare i bambini più poveri del mondo a malattia e morte. E tutto questo sta succedendo adesso". E ancora. "Stanno abbandonando i nostri grandi alleati e schierandosi con i dittatori contro coloro che lottano per la propria libertà".