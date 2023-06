Spotify contro Harry e Meghan: "Addio ai loro podcast"

Roma, 19 giugno 2023 – Accuse irripetibili e offese. Bill Simmons, podcaster, giornalista sportivo e soprattutto dirigente del comparto “Innovazione e Monetizzazione dei Podcast“ di Spotify, nell’ultima puntata del suo podcast intitolato The Ringer, molto popolare negli Usa, ha attaccato in maniera durissima Harry e Meghan.

Harry e Meghan: altri guai da Spotify

Venerdì scorso è stata diffusa la notizia che Spotify e Archewell Audio, la società di produzione audio fondata da Harry e Meghan, avevano deciso di interrompere "di comune accordo" la loro collaborazione dopo due anni e mezzo e un contratto da 20 milioni di dollari in favore dei duchi di Sussex. La collaborazione col noto servizio di streaming, iniziata nel 2020, si era limitata finora al podcast di interviste Archetypes, 12 puntate in cui Meghan aveva avuto ospiti donne famose come Serena Williams e Mariah Carey.

Secondo il Times, al di là della formula ecumenica utilizzata nel comunicato del divorzio tra il colosso streaming e i duchi di Sussex, sarebbe stato Spotify unilateralmente a scegliere di non rinnovare il contratto con Harry e Meghan in quanto i reali non avevano prodotto abbastanza contenuti per ricevere l’intero compenso stabilito dall’accordo (che doveva durare tre anni).

E il sospetto del Times è stato esplicitato nelle ore scorse, con una certa veemenza, dal dirigente di Spotify, Simmons che ha accusato in maniera durissima Harry e Meghan. Ai suoi ascoltatori, Bill ha aggiunto: "Devo ubriacarmi una notte e poi raccontare la storia dell’incontro Zoom che ho avuto con Harry per provare ad aiutarlo con un’idea per un podcast. È una delle mie migliori storie".

Non solo: il podcaster si era già scagliato contro la coppia in un’altra occasione. "Sono così stanco di questo ragazzo... Che cosa porta agli altri? Lui continua solo a lamentarsi e a farsi intervistare. Ma chi se ne frega? Ma a chi gliene importa della tua vita? Non eri neanche il figlio prediletto... – le parole velenose di Simmons –. Ora vivi nella tua Montecito vendendo documentari e podcast ma a nessuno importa quello che hai da dire su qualunque argomento, a meno che tu non parli della famiglia reale e ti lamenti di loro...".