Giffoni Film Festival, Muccino premia Anas: “Uno spot che va visto da tutti”

Un spot che "va divulgato e visto da tutti". Per questo motivo quello realizzato da Anas è stato è premiato come Miglior spot sociale nell'ambito del Giffoni Film Festival. Uno spot il cui slogan è "Quando sei alla guida tutto può aspettare". Il riconoscimento è stato consegnato dal regista Gabriele Muccino. "Sottovalutiamo il potere di distrazione del telefono perché siamo abituati a utilizzarlo in contesti diversi senza immediate conseguenze gravi – ha affermato Muccino – ma quando siamo alla guida basta una breve distrazione per avere conseguenze devastanti. Molti di noi credono, ma sbagliano, di essere in grado di fare più cose in contemporanea. Ma la verità – ha sottolineato Muccino – è che il nostro cervello non è progettato per il multitasking efficace. Se cerchiamo di dividere la nostra attenzione tra la guida e altre attività la qualità della nostra attenzione si deteriora. Aumenta così il rischio di incidenti mentre la guida richiede costante concentrazione. Per questo motivo, lo spot di Anas va divulgato e visto da tutti". "L’incidentalità stradale – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Aldo Isi - è la prima causa di mortalità in Italia fra i più giovani. Così per Anas è importante essere presente al Giffoni Film Festival per un confronto doveroso con i ragazzi sul tema dell’educazione alla sicurezza stradale”. Ricorda l’Ad Isi: “Anas si è posta lo sfidante obiettivo di ridurre al 2030 del 50% le vittime di incidenti stradali per uniformare l’Italia ai livelli dei più avanzati paesi europei”.