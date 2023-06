Cinque sport da fare in montagna d’estate con tutta la famiglia

Esistono fondamentalmente due tipi di persone: i fan del mare e quelli della montagna. Se i primi per quanto riguarda le vacanze sono tendenzialmente più abituati a poltrire sotto al sole comodamente distesi nei loro lettini o sul bagnasciuga, i secondi tendono ad essere molto più attivi e vanno spesso alla ricerca di esperienze che li mettano un po’ più alla prova anche da un punto di vista fisico. Muoversi in alta quota, d’altra parte, ha certamente i suoi benefici: dopo un anno passato nello smog cittadino, respirare aria pura e incontaminata nei propri polmoni ha certamente una serie di benefici fondamentali per la salute. Quanto detto fino a questo punto assume un valore ancor più prezioso quando l’attività fisica prescelta si fa in compagnia degli affetti più cari. La montagna offre innumerevoli opportunità ai turisti che vogliono mettersi un po’ in moto in concomitanza con la bella stagione: ecco dunque quali sono gli sport più indicati e più divertenti da praticare in famiglia in questo periodo.

Un grande classico: il trekking

Zaino in spalla e ai piedi un buon paio di scarpe (meglio ancora se già testate in precedenza, per evitare fastidiose vesciche): sono questi i due elementi chiave per lunghe passeggiate sui monti, immersi nella natura incontaminata. Il trekking in alta quota è probabilmente l’opzione più semplice da scegliere, quella più diffusa e più adatta a tutte le tasche e a quasi tutte le età. Eccezion fatta per i sentieri più scoscesi, si tratta di uno sport non particolarmente faticoso e soprattutto che si può adattare facilmente a ogni esigenza: nulla vieta infatti di limitarsi a camminate di pochi chilometri, giusto per avere la soddisfazione di godersi un punto panoramico indimenticabile o, perché no, un lauto pasto in un tipico rifugio di montagna. L’Italia offre in questo senso infinite possibilità. Non c’è dubbio che alcuni dei luoghi più suggestivi in assoluto si trovino sulle cime delle Dolomiti, ma anche gli Appennini vantano luoghi perfetti per trekking indimenticabili. Non dimentichiamoci inoltre delle bellezze delle nostre isole e di un tipo di trekking in modo particolare che ci invidia mezza Europa, quello sui vulcani. L’Etna, il Vesuvio e lo Stromboli infatti sono luoghi perfetti per una passeggiata in quota alla ricerca di fumarole, bombe vulcaniche, formazioni di lava millenarie e chi più ne ha più ne metta.

La mountain bike

Per gli appassionati di bicicletta una lunga pedalata in compagnia può essere un vero e proprio toccasana per il corpo e lo spirito. I monti sono un paradiso per i ciclisti, con il Trentino in modo particolare come regione punto di riferimento per questo sport (senza nulla togliere, evidentemente, alle vette del Veneto, della Valle d’Aosta o ancora del Piemonte). Svariate le opzioni a nostra disposizione, anche in questo caso: c’è infatti chi ama pedalare all’interno di percorsi sterrati all’interno di fitti boschi suggestivi (si parla in questo caso di downhill, che però non è per tutti) e chi invece preferisce per esempio seguire le più comode e panoramiche piste ciclabili che lambiscono i grandi laghi (è il caso del tratto trentino del Lago di Garda, per esempio). Va ricordato, in questo caso, quanto sia importante fare affidamento a protezioni adeguate (il casco è fondamentale) ma anche ad una bici adatta che possa sopportare determinati terreni: il rischio di farsi male in questi casi è alto, quindi vale sicuramente la pena fare un investimento in più per potersi garantire un’esperienza in totale sicurezza minimizzando i rischi.

Il parco avventura

Di gran moda soprattutto negli ultimi anni è l’opzione del parco avventura, un tipo di percorso davvero molto divertente e adattissimo per i più piccoli. Sono ormai numerose le strutture private che, ad un costo dopo tutto contenuto, permettono di attraversare ponti tibetani sospesi e traballanti, discese a tutta velocità tra gli alberi attraverso il cosiddetto cavo alla tirolese e diversi tipi di percorsi ad ostacoli, dai più semplici ai più complessi. Perfetti per chi è alla ricerca di un po’ di adrenalina in più sono senza dubbio uno dei modi più divertenti di passare una giornata spensierata in compagnia.

Il rafting

Per i più coraggiosi e spericolati è possibile anche scendere fiumi di montagna impetuosi a bordo di piccoli gommoni equipaggiati con tutto il necessario per un’attività di gruppo impossibile da dimenticare. Il rafting permette di consolidare lo spirito di squadra di un gruppo familiare che per qualche ora si impegnerà a remare all’unisono per domare le selvagge onde fluviali. L’attività regala enormi soddisfazioni agli appassionati della natura, che grazie al rafting avranno la possibilità di scoprire angoli magnifici incastonati fra le rocce altrimenti inaccessibili a piedi. Si tratta sicuramente di un’esperienza ad alto tasso di divertimento che andrebbe fatta almeno una volta nella vita.

Il canyoning

Alcuni dei luoghi più suggestivi dove effettuare il canyoning (simile, per molti versi, al rafting) si trovano in Trentino Alto Adige, soprattutto nei pressi della sponda nord del Lago di Garda. In questo caso i visitatori, accompagnati da una o più guide esperte, scenderanno il letto di un fiume a piedi, bardati di tutto punto con guanti, stivali e casco e con indosso tute termiche in grado di proteggerli dalle gelide acque fluviali. Esistono vari tipi di percorsi, dai più semplici ai più lunghi e complessi, ma sono tutti accomunati dallo stesso elemento, la natura incontaminata tutto intorno. Camminando e nuotando nelle acque del fiume sarà possibile osservare da vicino i canyon scavati nel corso di milioni di anni, vivendo un’esperienza unica che però potrebbe non essere adatta a chi soffre di vertigini. Spesso, infatti, il percorso prevede anche calate con la corda da diversi metri di altezza. Per un gruppo familiare che punta a vivere emozioni forti è, in ogni caso, uno sport certamente spettacolare.

L’arrampicata

C’è infine chi preferisce rimanere appeso a diversi metri da terra provando l’emozione del vuoto in compagnia. Anche l’arrampicata non è uno sport per tutti (richiede, infatti, una forma fisica buona e un certo grado di allenamento) ma con l’attrezzatura adeguata e affidandosi a istruttori esperti sarà possibile vivere una giornata spensierata e in tutta sicurezza.