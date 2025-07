Sport e spettacolo in... riva al mare. Sbarca il bob olimpico

di Mirko Di MeoIl Fantini Club di Cervia sabato 12 luglio ospiterà una giornata straordinaria dedicata allo sport e al divertimento in compagnia degli atleti olimpici della Nazionale Italiana di bob. Un evento gratuito, aperto a tutti, organizzato da MF Sport Management in collaborazione con il Fantini Club, che porterà il mondo adrenalinico del bob dalla montagna alla spiaggia. Protagonisti assoluti saranno i quattro azzurri della Nazionale – Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea – che, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, scenderanno a ’quota zero’ per vivere una giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

Per l’occasione, gli atleti porteranno con sé il loro vero bob da gara, utilizzato nelle competizioni internazionali durante la stagione. Il momento clou è previsto per le 18.30, con la spettacolare ’Gara di spinta del pattino sulla sabbia’: una competizione unica, aperta a tutti, in cui un pattino di salvataggio si trasformerà in un originale ’bob marino’. Chiunque potrà partecipare formando una squadra e sfidando gli altri bagnanti. I vincitori avranno l’onore di affrontare, nella finalissima, proprio i campioni della Nazionale. "La gara di spinta, in una location così fantastica, mi entusiasma molto. Nei primi 15 metri sul ghiaccio sviluppiamo grande potenza e velocità. Sarà curioso confrontarci sulla sabbia con i grintosi romagnoli e i clienti del Fantini Club", ha dichiarato Patrick Baumgartner, altoatesino e pilota del team azzurro.

Oltre alla gara, la giornata sarà un’occasione per conoscere gli atleti in modo più informale: sarà possibile giocare con loro a beach volley, allenarsi fianco a fianco, ascoltare i loro racconti durante i talk, gustare un aperitivo e ballare con la musica del DJ Dalpa. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione anticipata, poiché i posti sono limitati. Per info e prenotazioni: [email protected]