Spilamberto e la Via Romea. Nonantolana

di Riccardo JannelloUn fine settimana intenso a Spilamberto (Modena) con le iniziative di ’Sulla strada del Giubileo’ organizzate dal Comune con la collaborazione di Via Romea Nonantolana. Domani e domenica incontri, concerti, trekking e visite guidate saranno un’occasione culturale e di incontro per raccontare come la storia di una comunità come quella spilambertese possa inserirsi in modo profondo in una vicenda ben più grande che dimostra come ogni tessera di un piccolo mosaico compone una grande civiltà.

La due giorni fa parte delle celebrazioni per l’Anno Santo, soprattutto vuole fare conoscere i percorsi che i pellegrini hanno compiuto nei secoli in questo territorio per raggiungere Roma, specificatamente la via Francigena e la Romea Nonantolana che, guarda caso, attraversava la provincia di Modena e in particolare Spilamberto, che ospitava i viandanti nel suo xenodochio.

Il programma della due giorni spilambertese prende il via domani alle 15.30 in Santa Maria degli Angeli. Si tratta di un antico edificio religioso ora sconsacrato e ristrutturato come auditorium dove Massimiliano Venturelli, fondatore di Save Italian Beauty, parlerà su ’La via Romea Nonantolana a Spilamberto. Il cammino spirituale verso Roma’. A seguire Criseide Sassatelli, studiosa di storia locale, cura ’Storie e luoghi di pellegrini nel nostro paese’: Giordano Cantergiani e Angela Tacconi metteranno a fuoco come la comunità di Spilamberto sia attraversata da sempre dalla presenza discreta e ispirante di viaggiatori e pellegrini.

Alle 17.30 Giulio Ferrari proporrà ’Del sacro e del profano. I cammini si incontrano: la via Vandelli’ e spiegherà come due ’strade’ create per scopi diversi, appunto la Nonantolana e la Vandelli – che collega Modena al mare passando l’Appennino e poi le Alpi Apuane – siano contemporanee perché entrambe vengono ora percorse con passione e sono diventate di nuovo percorsi, appunto quello sacro e quello laico, che attirano l’immaginario dei viandanti.

Alle 21, infine, ’Dio senza regola’, un concerto di Lalo Cibelli – affermato interprete, già protagonista a ’The Voice Senior’ – nel quale con “teologie tascabili che stanno nello spazio di pochi minuti“ si affermerà come spiritualità e libertà convivono nelle opere di veri e propri poeti in musica, da Lucio Dalla a Franco Battiato, da Leonard Cohen a molti altri.

Domenica 16 alle 9.30 ci sarà invece un raduno sotto il Torrione di Spilamberto, dove si trova il Museo archeologico, per un trekking dalla lunghezza di 16 chilometri che percorrerà la Romea Nonantolana in direzione di Vignola e ritorno costeggiando il fiume Panaro con la suggestione del vecchio luogo di ospitalità dei pellegrini e passando dalla Rocca di Vignola. Alle 17.30, di nuovo in Santa Maria degli Angeli, le manifestazioni si chiuderanno con ’Divina Francigena’ nel quale Giuseppe ’Leo’ Leonelli, narratore di cammini e luoghi del territorio, racconterà – con le letture di Sarita Savigni – l’ultimo suo romanzo ambientato proprio sul tracciato della via Francigena.