Spider-Punk superstar. Un cartoon tutto suo

Sony Pictures Animation ha annunciato lo sviluppo di un film animato dedicato al personaggio di Spider-Punk. Il progetto è curato dai co-sceneggiatori Daniel Kaluuya (già voce del personaggio in originale) e Ajon Singh; ci si aspetta che Kaluuya (Get Out) torni a doppiare questa variante punk dell’eroe Marvel, il cui vero nome è Hobie Brown e che rispetto a Spider-Man Peter Parker ha un’attitudine più anarchica e anti-sistema. Al cinema, il personaggio era comparso in Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) ed è atteso in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.
MagazineSpider-Punk superstar. Un cartoon tutto suo