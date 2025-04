Spider-Man va in cerca dei suoi antenati e si commuove

Durante le riprese del programma britannico ‘Who Do You Think You Are?’, trasmesso dalla BBC, l'attore Andrew Garfield, protagonista di “The Amazing Spiderman”, ha intrapreso un viaggio alla scoperta delle sue radici ebraico-polacche, culminando in un momento di profonda commozione durante la sua visita a Kielce, in Polonia.​

Garfield in cerca delle sue origini per la BBC

Nel corso dell'episodio, l’attore ha ripercorso la storia della sua famiglia paterna, scoprendo che i suoi bisnonni, Ludwig Garfinkel e Sara Kupczyk, erano originari di Kielce. Ludwig emigrò a Londra nel 1910 per sfuggire all'antisemitismo crescente, lasciando dietro di sé sua madre e cinque sorelle. Tragicamente, tre di queste sorelle furono probabilmente uccise nel campo di sterminio di Treblinka durante l'Olocausto. Garfield ha reso omaggio alla loro memoria durante una visita al campo dove è apparso visibilmente commosso. Il viaggio ha rivelato anche storie di sopravvivenza e connessioni inaspettate. L’artista ha appreso che la sua trisnonna riuscì a fuggire in Brasile nel 1936, anche se due delle sue figlie rimasero in Europa e furono perse durante la guerra. Inoltre, ha scoperto un legame familiare con il celebre musicista Władysław Szpilman, la cui storia è stata raccontata nel film ‘Il pianista’ che portò Adrien Brody al Premio Oscar una ventina di anni fa.

Verso un nuovo Spider-Man?

Recentemente, Garfield si è espresso anche sulla possibilità di tornare a vestire i panni di Spider-Man, ma ha sottolineato che lo farebbe solo a determinate condizioni. Durante un'intervista al Middle East Film & Comic Con ad Abu Dhabi, l'attore britannico ha dichiarato che amerebbe riprendere il ruolo, purché il progetto sia "molto strano". Chissà che i suoi ‘sensi da ragno’ non ci abbiano già svelato qualcosa.