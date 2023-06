Spider-Man perde la sua matita più amata

di Andrea Bonzi

"Ammettilo, Tigrotto…. hai fatto centro!". È il 1966, e Peter Parker rimane a bocca aperta. Di fronte a lui – maglietta sbracciata e jeans alla moda – una rossa esplosiva, Mary Jane Watson. Peter ancora non lo sa, ma questa donna bella e forte diventerà, dopo mille peripezie, sua moglie. In questa scena, tratta da Amazing Spider-Man 42, c’è molto di John Romita Senior, il maestro dei comics scomparso l’altra sera a 93 anni. A darne l’annuncio su Twitter il figlio John Romita Jr, suo “erede“ alla Marvel, che solo pochi giorni fa era in Italia, a Etna Comics ("Mio padre è stato il più grande uomo che ho mai incontrato"). Romita Sr non può essere definito il “papà“ di Spider-Man, ma è di certo la matita più amata dagli appassionati storici. Furono i suoi disegni a “cambiare marcia“ al personaggio e a decretarne il definitivo successo, tra gli anni Sessanta e Settanta.

Nato a New York il 24 gennaio 1930 da una famiglia di emigrati siciliani, Romita Sr era figlio di un panettiere di Brooklyn. Iniziò la carriera giovanissimo, nella pubblicità e come inchiostratore alla AtlasTimely e non smise di disegnare neanche dopo essersi arruolato nell’esercito (era il 1951), lavorando per poster e pubblicazioni militari. Un talento che gli valse anche il grado di caporale.

Il grande salto nel 1965, quando torna alla Atlas, diventata Marvel Comics. Dopo un ciclo di storie su Daredevil, Stan Lee lo chiama a lavorare su Spider-Man, orfano del disegnatore e creatore storico, Steve Ditko. Le vendite esplodono: il tratto di Romita Sr è molto più moderno, con vignette ampie e pose plastiche, i personaggi sono tutti più belli, a partire da Gwen Stacy (fidanzata storica uccisa dal Goblin: una storia a cui Romita contribuì in maniera decisiva) e dallo stesso Peter, che si lascia alle spalle il gracile fisico da nerd. Nelle storie, poi, entra prepotentemente l’attualità. E New York prende vita: come ha raccontato più volte il figlio, Romita Sr gli ha sempre insegnato a mettere elementi di vita vissuta nelle storie, dalle botteghe di Brooklyn ai volti di parenti ed amici. Un fumetto più realistico con cui il lettore empatizza. "Ho imparato a capire che non sono pagato solo per fare un disegno, ma per raccontare una storia – diceva Romita Sr –. Ecco perché il mio materiale è spesso più semplice e meno complesso di quello di molti colleghi".

Ma Romita Sr è anche un grande ideatore di personaggi, come Rhino (1966), Kinping e Shocker (1967), iconici avversari di Spidey. È tra i creatori, nel 1972, di Luke Cage, incarnazione degli eroi neri della “blaxploitation“. Due anni dopo è la volta del Punisher, violento anti-eroe che uccide i criminali per vendetta. E ancora: Romita Sr disegnò il primo costume di Wolverine, quello giallo e blu, che esordì nei comics per mano di Herb Trimpe (1974). Negli anni Settanta, Romita Sr diventa Direttore artistico della Marvel, dando un contributo su varie testate (da Iron Man agli X-Men, da Hulk a Captain America) a creare il celebre Marvel style, ma soprattutto guidando giovani disegnatori al successo. La Casa delle Idee lo ha pianto così: "Perdiamo una delle nostre leggende, un pilastro creativo dell’Universo Marvel".

In Italia, venne a Lucca Comics nel 1991, con la moglie Virginia. Una vita pienissima (e due figli, Victor e John Jr), anche dopo l’addio alla Marvel nel 1996: oltre a incassare numerosi premi (è nella Hall of fame degli Eisner Award), resta una figura influente nel mondo del fumetto. E sempre lo rimarrà. So long, John.