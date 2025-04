Spider-Man Brand New Days: quando esce e cosa significa

Finalmente l'annuncio ufficiale è arrivato: durante il CinemaCon 2025, a poco più di un anno dall'uscita al cinema già fissata per luglio 2026, la Sony ha annunciato Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film su Spider-Man con protagonista Tom Holland, che diventa il primo attore ad interpretare quattro film sul supereroe Marvel.

Quando esce Spider-Man Brand New Days

La pellicola, il quarto film di Spider-Man dell'MCU, uscirà subito dopo Avengers: Doomsday e prima di Avengers: Secret Wars, confermando le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. La data esatta è il 31 luglio 2026: i Marvel Studios hanno dunque a disposizione poco più di un anno per fare le riprese, montare ed editare il tutto, con Tom Holland attualmente impegnato sul set de L'Odissea di Christopher Nolan.

Le parole del regista Daniel Cratton

Ogni giorno sto esplorando la prossima fase di questo straordinario personaggio con un team di artisti incredibili provenienti da tutto il mondo. Come volteggiare, come creare una storia emozionante e un'avventura mai vista prima. So che vi abbiamo lasciato con un enorme cliffhanger alla fine di No Way Home, quindi “Spider-Man: Brand New Day” è un nuovo inizio. È esattamente questo. Questo è tutto quello che posso dire.

Tornano Zendaya e Jacob Batalon

Con Tom Holland torneranno ufficialmente Zendaya (anche lei impegnata nel film di Nolan) e Jacob Batalon, anche se entrambi con un ruolo minore. Già ‘castata’ inoltre Sadie Sink, tra i protagonisti di Stanger Things e che nel film potrebbe interpretare Mary Jane Waston (personaggio molto importante per Peter Parker, già vista nella trilogia di Raimi).

Cosa significa "Brand New Day": indizio sulla trama?

A proposto dei personaggi e di cosa succederà, il titolo scelto "Brand New Day" (“Un nuovo giorno”) ha suscitato grande entusiasmo tra i fan perché potrebbe rappresentare un chiaro indizio sulla trama. Esiste infatti un famoso fumetto di Spider-Man (pubblicato nel 2008) che porta lo stesso titolo del film in uscita e in cui l'Universo Marvel dimentica completamente la vera identità del supereroe, costretto dunque riparare da zero, da solo e con una nuova vita. Proprio la stessa cosa successa alla fine di No Way Home. E, nel fumetto che dovrebbe ispirare il nuovo film, Peter Parker riesce a far ricordare i suoi amici di sé togliendosi la maschera di fronte a loro. Chissà...