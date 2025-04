Le Spice Girls di nuovo insieme sul palco. Tour mondiale nel 2026

Roma, 30 aprile 2025 – Non sono solo voci di corridoio ma qualcosa di più. Le Spice Girls stanno progettando una reunion per celebrare il loro 30mo anniversario con un tour mondiale previsto per il 2026. Cosa sappiamo al momento?

Spice al gran completo nel 2026?

Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Mel C sono in trattative con il loro ex manager Simon Fuller per organizzare il tour mondiale. Una reunion trent’anni dopo il loro album d’esordio, ‘Spice’, uscito il 4 novembre 1996 che ha segnato l'inizio del loro successo globale grazie a hit iconiche come ‘Wannabe’ e ‘Say You'll Be There’ e ha venduto oltre 23 milioni di copie in tutto il mondo. Il gruppo si è poi sciolto nel 2000 anche se Geri aveva abbandonato già due anni prima. Una reunion che, però, non dovrebbe essere al gran completo: Victoria Beckham ha dichiarato di essere "al 90% fuori dai giochi", anche se potrebbe partecipare in modo simbolico, ad esempio tramite un'apparizione virtuale o un evento speciale. Staremo a vedere.

Mel e Geri sono già pronte

Mel C si è sbilanciata dicendo: "dobbiamo fare qualcosa di speciale" per l'anniversario, suggerendo la possibilità di un tour mondiale. Da parte sua anche Geri Halliwell ha espresso il desiderio di ripartire come gruppo completo, affermando: "Ci sarà qualcosa. Torneremo come una sola". Nonostante alcune tensioni passate tra Mel B e Geri (oggi moglie di Christian Horner, team principal della scuderia di Formula Uno Red Bull) al momento sembra che il tour si farà. Quella del 2026 non sarebbe la prima reunion per le artiste inglesi dopo quella del 2007 per il tour mondiale ‘The Return of the Spice Girls’ quella del 2019 per una serie di concerti tra Regno Unito e Irlanda ai quali Victoria non aveva preso parte. La girl band britannica è pronta a tornare sul palco.