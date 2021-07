Tropicali o urbane, affollate o nascoste, spettacolari o intime: in qualunque formato arrivino, le spiagge sono sempre una tentazione irresistibile. In occasione delle vacanze ormai alle porte, il sito di comparazione tariffe money.co.uk ha creato la classifica delle più belle del mondo secondo le preferenze fotografiche degli utenti di Instagram.



La graduatoria è frutto di un approccio particolare: dopo avere stilato una lista delle spiagge più popolari, sono stati presi in esame oltre 26 milioni di hashtag associati, e infine di ciascuna candidata è stato calcolato il numero di immagini per metro di lunghezza. Una sorta di classifica in base alla "densità" su Instagram, insomma. Alcune delle dieci spiagge più belle saranno già raggiungibili questa estate, per altre bisognerà attendere ancora un po', ma intanto potete rifarvi gli occhi ammirandole nella gallery qui sotto. Spoiler: c'è anche una spiaggia italiana, quella di Tropea in Calabria.





Per completezza, ecco anche la lista delle altre fino alla posizione venti, fra cui spicca la splendida Cala Goloritzè in Sardegna che non ha nulla da invidiare alle spiagge di destinazioni più esotiche.



11. Cala Saona, Formentera, Spagna – 282 foto per metro

12. Margate Beach, Kent, Inghilterra – 265 foto per metro

13. Cala Goloritzè, Baunei, Sardegna – 248 foto per metro

14. Freedom Beach, Phuket, Thailandia – 247 foto per metro

15. Cala Gat, Cala Ratjada, Spagna – 246 foto per metro

16. Kitsilano Beach, Vancouver, Canada – 246 foto per metro

17. Lanikai Beach, Hawaii, USA – 246 foto per metro

18. Bal Harbour Beach, Miami, USA – 239 foto per metro

19. Durdle Door, Dorset, Inghilterra – 233 foto per metro

20. Spiaggia di Sitges, Spagna – 175 foto per metro

