Arriva l’estate e trovare un luogo di vacanza che possa abbinare la voglia di mare con l’esigenza di cercare un luogo poco frequentato non è facile. Ecco 10 spiagge, nelle varie regioni italiane, dove fare il bagno lontano dal caos.



Campania e Lazio

Si chiama spiaggia del Buon Dormire e si trova a Palinuro, Campania, sulle coste cilentane. La baia si raggiunge tramite una lunga (e faticosa) discesa di circa 500 scalini o tramite barche e pattini, ma una volta arrivati il relax e l’isolamento sono pressoché totali.

Alla fine del lungomare di Sabaudia, in provincia di Latina, nel Lazio, si trova invece la spiaggia della Bufalara, così chiamata per i tanti allevamenti di bufale che ci sono nella zona. In questa parte del litorale non si trova quasi mai troppa gente e la spiaggia, raggiungibile solo tramite un sentiero, è una piccola oasi deserta e selvaggia.



Calabria e Puglia

Nel bel mezzo della costa dei Gelsomini, la parte reggina del mar Ionio, c’è la spiaggia di Locri. Litorale ampio e per lunghi tratti quasi incontaminato, con un mare cristallino e la possibilità di fare anche dei bagni termali.

Porto Badisco, località del comune di Otranto (Lecce) offre una spiaggia rocciosa completamente libera, situata alla punta di un fiordo di macchia mediterranea. Perfetto anche per fare snorkeling, questo tratto di mare è caratterizzato da rocce, cavità e grotte sottomarine molto interessanti per gli amanti delle esplorazioni subacquee.



Sicilia e Sardegna

Chi è alla ricerca di una spiaggia poco affollata ma con mare e panorami mozzafiato, in Sicilia può pensare alla Riserva del Fiume Platani, situata nel comune di Borgo Bonsignore, in provincia di Agrigento. La macchia mediterranea fa da cornice a questo splendido litorale che si estende per circa cinque chilometri e su cui si alternano arenili sabbiosi e dune.

Cala Coticcio è una delle spiagge meno affollate e conosciute dell’isola di Caprera, nella parte nordorientale della Sardegna. La sabbia bianca e il mare dalle sfumature turchesi sono incastonate in un ambiente roccioso in cui crescono ginepro, scisto e lentisco.



Liguria e Toscana

Circondata da ripide scogliere a picco sul mare e con acque pulite e trasparenti, Punta Crena è una delle spiagge meno affollate della riviera di Ponente, in Liguria. Questa affascinante caletta si trova nel comune di Finale Ligure e si può raggiungere solo via mare (a nuoto, in barca o con la canoa) e tramite un avventuroso sentiero adatto ad escursionisti esperti.

Situata nel Parco Naturale della Maremma, la spiaggia di Marina di Alberese, in provincia di Grosseto, è una delle più isolate della Toscana: 3 chilometri di litorale dove prendere il sole e fare il bagno in assoluta tranquillità.



Abruzzo e Marche

La spiaggia di Torre del Cerrano, sul litorale abruzzese della provincia di Teramo, è una meta ideale per chi vuole fare il bagno lontano dal caos. Caratterizzata da sabbia finissima e mare pulito adatto alle immersioni; la spiaggia è dominata dalla Torre del Cerrano, postazione di avvistamento costiero risalente al XVI secolo.

Nelle Marche, a mezz’ora di macchina da Ancona, in piena riviera del Conero e raggiungibile soltanto tramite una barca, c’è la spiaggia delle Due Sorelle, splendida caletta con il mare cristallino e due faraglioni che spuntano dal mare a dominare il panorama.