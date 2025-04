Yari Carrisi Power si racconta a ‘Verissimo’ sabato 5 aprile

Da sempre sotto i riflettori per via della notorietà dei suoi genitori, Yari Carrisi Power si racconterà senza filtri a ‘Verissimo’ nel salotto di Silvia Toffanin. Il figlio di Al Bano e Romina è, infatti, tra gli ospiti previsti per sabato 5 aprile.

Chi è Yari Carrisi Power

Nato il 21 aprile 1973 a Cellino San Marco, Yari Carrisi Power è il secondo figlio di Al Bano e Romina Power. La primogenita della coppia è infatti Ylenia, nata il 29 novembre del 1970 e scomparsa in circostanze misteriose il 31 dicembre 1993 a New Orleans.

Da sempre molto schivo e riservato ha comunque scelto di seguire le orme familiari e, per questo, ha dedicato la sua vita alla musica. Ha spesso duettato con il padre durante alcuni spettacoli e per lui, ha anche scritto diversi brani. Da autore ha anche collaborato con Jovanotti alla realizzazione di alcuni grandi successi musicali di Lorenzo Cherubini.

La vita privata

La sua riservatezza lo ha portato a non raccontare molto del suo privato e delle sue relazioni ma nel 2015, durante la partecipazione come concorrente a ‘Pechino Express’ ha conosciuto Naike Rivelli (figlia di Ornella Muti), al quale è stato legato per due anni.

La coppia, durante la relazione ha perso un figlio a causa di un aborto spontaneo subito da Rivelli.

Le relazioni successive di Yari non sono mai state rese note dall’artista.

Tra Puglia e India

Da sempre molto legato alle sue origini, ha vissuto per tanti anni a Cellino San Marco nella tenuta di famiglia. Attualmente Yari Carrisi Power si divide tra l’India e la Puglia, luoghi che ama e che gli permettono di dedicarsi alle sue grandi passioni: la musica, lo yoga, la meditazione e la ricerca di pace interiore, equilibrio e spiritualità.