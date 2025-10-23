La squadra di Paola Iezzi a X Factor: è lei la favorita alla vittoria finale?

Milano, 23 ottobre 2025 – Cominciano i Live di X Factor 2025 e il pensiero non può che correre alla povera Paola Iezzi che nella passata edizione del talent show prodotto da Fremantle per Sky ha dovuto assistere senza concorrenti alle fasi finali del programma. La sua, infatti, era stata la prima squadra a perdere tutti gli artisti in gara. Succederà la stessa cosa anche in questa edizione? Difficilmente, vista la caratura della squadra che ha a disposizione. Perché la squadra di Paola Iezzi per i Live di X Factor 2025 è oggettivamente composta da tre teste di serie. In qualsiasi altra edizione del talent show condotto da Giorgia, tanto Vincenzo Viscardi quanto Roberta Scandurra e Mayu Lucisano sarebbero stati protagonisti. E lo saranno certamente anche in questa diciannovesima edizione. Potenzialmente, infatti, tutta la squadra di Paola Iezzi meriterebbe la finale di X Factor 2025. Una squadra eterogenea, nella quale è rappresentato appieno il mondo del pop: si va da quello più performativo e nu-soul di Viscardi a quello che strizza l’occhio al punk rock di Rob, passando per lo stile classico di Mayu Lucisano. Non manca nulla. Chissà che questa volta Paola Iezzi possa mettere la freccia e festeggiare la vittoria al termine della finale di piazza del Plebiscito a Napoli di giovedì 4 dicembre.