X Factor, Morgan e Fedez litigano ancora prima di cominciare

Fedez contro Morgan. Morgan contro Fedez. X Factor non è ancora iniziato - fra pochi giorni prenderanno il via le audizioni all'Allianz Cloud di Milano - e già due dei quattro giudici hanno cominciato a stuzzicarsi. Un battibecco destinato a portarsi dietro strascichi anche nelle prossime settimane e che sicuramente sarà il primo di una lunga serie. Morgan e Fedez non sono di certo due personaggi dai quali aspettarsi risposte diplomatiche o il più tipico dei "non ti curar di loro, ma guarda e passa".

E infatti Morgan non è passato oltre le affermazioni di Fedez. "Se mi preoccupa che ci sia Morgan che è un po’ turbolento? Non è questione di essere turbolento. Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato perché non è mai stato così" ha dichiarato il marito di Chiara Ferragni in un'intervista al Corriere della Sera.

"Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi, fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po' il livello, che ne dici?" ha risposto il cantante a mezzo social.

C'è da scommettere che alle audizioni, ma ancora di più probabilmente ai Bootcamp, ne vedremo davvero delle belle. E chissà cosa diranno Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, che divideranno la giuria insieme a loro. Si preannuncia, quindi, un’edizione del talent show musicale particolarmente frizzante. Finalmente, verrebbe da dire.