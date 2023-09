X Factor, quando inizia e cosa vedremo nelle prime puntate. Francesca Michielin ci sarà

L'attesa è finita: la nuova edizione di X Factor è pronta a partire. Il talent show di Sky, che ha rinnovato con Freemantle per un altro biennio, torna con un'edizione rinnovata in molti aspetti. Anzitutto nelle selezioni: i casting tornano ad essere aperti. "Sono tornate le lunghe code di ragazzi ai casting, ognuno con i propri sogni e le proprie speranze - racconta Antonella D'Errico, vice presidente esecutivo Programming Sky -. Un'altra novità riguarda il ritorno agli Home Visit. I giudici trascorreranno due giorni "in ritiro" con i ragazzi per conoscerli meglio oltre la musica".

Altro aspetto fondamentale è lo spirito di X Factor. Si torna infatti ai "diamanti grezzi": "Abbiamo deciso di tornare alla creazione del talento. L'obiettivo è cercare diamanti grezzi, se ci sono, e poi grazie al lavoro che viene fatto su di loro dai coach e dai loro staff cercare di trasformarli in artisti. Perlomeno di far muovere loro i primi passi, visto che in sei settimane non si può far diventare nessuno un artista consumato".

Confermato il ritorno di Morgan fra i giudici, ci sarà anche Francesca Michielin nonostante i recenti problemi di salute che l’hanno costretta a cancellare le ultime date del suo tour.

Quando comincia X Factor 2023? La prima puntata va in onda giovedì 14 settembre, la finale sarà invece l'8 dicembre.

"Ci hanno colpito in tanti e ci siamo colpiti - commenta Ambra Angiolini, giudice insieme a Fedez, Morgan e Dargen D'Amico -. Il senso di responsabilità è rivoluzionario in questo Paese, dici la stupidata o non la dici e te ne assumi la responsabilità. Spontaneità? No, cerco gente che se ne freghi di come funziona, delle visualizzazioni, che porti vita. Chi se ne importa se è un po’ naif".

La nuova formula implica anche un ruolo differente da parte dei giudici: "Il nostro sarà un lavoro più approfondito che non era mai stato fatto prima, sarà un lavoro completamente diverso" sottolinea Fedez. Che poi plana sulle polemiche: "Le frasi di Morgan su di me? In quei giorni avevo il Fuoco di Sant'Antonio, ero impegnato a prendermi cura dela mia salute. Andiamo oltre". "Il nostro ruolo è sia essere produttore dei ragazzi sia fare gli intrattenitori nei momenti nei loro momenti difficili. Cosa cerco? Sempre brani che mi colpiscano" aggiunge Dargen D'Amico.

Di canzoni parla anche Marco Castoldi, in arte Morgan: "Difficile fare la musica in televisione, in tv si fa la tv. La musica si fa da un’altra parte. La musica vive in un luogo molto diverso dalla televisione. La canzone è la forma di musica più nota nel mondo. All’inizio di X Factor l'inedito non c'era, l'abbiamo introdotto io e Simona ventura. Da lì la discografia si è accorta dei talent. Maneskin, Mengoni, Bravi, Noemi sono fra i musicisti usciti dai talent show. Cosa cerco? A me piace che qualcuno abbia qualcosa da dire e lo dice con la voce: cuore, cervello, cultura, genuinità. I ragazzi magari intorno hanno un mondo che non ci crede e noi dobbiamo motivarli”.

Cosa vedremo nelle prime puntate? Non mancano gli scontri: già nella prima puntata vediamo un battibecco fra Ambra Angiolini e Morgan e un vivace confronto fra lo stesso cantautore e Dargen D’Amico. Battibecchi e e scaramucce fra giudici, ma anche molti talenti. Già dalla prima puntata i “quattro sì” e le standing ovation da parte del pubblico sono diversi. E attenzione agli insospettabili: i talenti si nascondono anche dietro chi in apparenza sembra più “leggero”.