X Factor, Laura Pausini super ospite ai live

Cominciano col botto i live di X Factor 2023: nella prima puntata di giovedì 26 ottobre la super ospite è Laura Pausini. Una madrina più che d'eccezione per i concorrenti del talent show musicale in onda ogni giovedì sera su Sky e Now e in chiaro il mercoledì successivo su Tv8.

Cosa farà Laura Pausini sul palco della X Factor Arena? Non solo terrà di fatto a battesimo i live di questa nuova edizione del talent show condotto da Francesca Michielin, ma presenterà ufficialmente anche il proprio nuovo album.

Sul palco sarà grande spettacolo per la madrina Laura Pausini, ma non solo. Dopo i Bootcamp e la fase degli Home Visit, che andrà in onda giovedì 19 ottobre su Sky e Now e mercoledì 25 ottobre in chiaro su Tv8, ai live vedremo sfidarsi le quattro squadre definitive dei giudici Ambra Angiolini, Morgan, Dargen D'Amico e Fedez. A tal proposito, c'è grande attesa per capire se Fedez sarà presente in diretta sin dalla prima puntata.

Una stagione, quella dei live di X Factor, che si preannuncia particolarmente interessante visto anche il cambio di rotta dell’edizione di quest’anno: si torna alla ricerca del talento, del ‘”diamante grezzo” da scoprire e raffinare piano piano.