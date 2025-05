X Factor ricomincia: giudici, come vederlo tra il pubblico e quando va in onda

Comincia ufficialmente la caccia al successore di Mimì Caruso nell’albo d’oro di X Factor. Il 3 giugno comincia ufficialmente la diciannovesima stagione del talent show musicale di Sky. All’Allianz Cloud di Milano, infatti, martedì prende il via la prima fase del programma. Ovvero quella delle Auditions, che saranno registrate il 3, 4, 6 e 7 giugno e che andranno in onda da settembre su Sky e in streaming su Now.

Francesco Gabbani nuovo giudice di X Factor

Per partecipare come pubblico a X Factor 2025 in questa fase basta scrivere una mail all’indirizzo [email protected] indicando la data scelta, il numero di componenti del gruppo, nome, cognome ed età di tutti partecipanti e numero telefonico di un referente del gruppo. In caso di accettazione della richiesta, si riceve poi una mail di convocazione.

X Factor torna quindi ad aprire il cantiere di costruzione del talento e lo fa con una squadra quasi del tutto confermata rispetto alla passata edizione: la cantautrice Giorgia alla conduzione, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi in giuria. L’unico nome nuovo è quello di Francesco Gabbani, che sostituirà Manuel Agnelli in giuria.

“La macchina di X Factor è pronta a ripartire, con alle spalle una stagione appassionante, conclusasi con lo spettacolo meraviglioso della finale in Piazza del Plebiscito a Napoli - spiega Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia -. E oggi con grande entusiasmo diamo il benvenuto a Francesco Gabbani, due volte trionfatore a Sanremo, che ha firmato successi amati dal grande pubblico oltre ad essere uno stimato autore per importanti artisti, tra cui Mina, Celentano e Ornella Vanoni. Sono certa che Francesco, insieme a Lauro, Jake e Paola saprà accogliere, far crescere e valorizzare il talento dei tanti giovani artisti che anche quest’anno porteranno la loro musica e i loro sogni sul palco di X Factor. Un grande in bocca al lupo quindi ai nostri giudici e a Giorgia per questa nuova edizione. E un ringraziamento sincero a Manuel Agnelli, che con la sua straordinaria competenza e originalità ha contribuito negli anni a rendere unico X Factor”.

“La squadra di X Factor lavora tutto l’anno ma è in questo periodo - con la partenza delle Audizioni - che la partita entra nel vivo: comincia ora la ricerca dei talenti in tutta Italia - aggiunge Marco Tombolini, amministratore delegato di Fremantle -. Un viaggio che, attraverso il racconto di una generazione e delle tendenze musicali, rinnova ogni anno un format storico. A questa avventura partecipa, quest’anno, un nuovo giudice, Francesco Gabbani che - sono sicuro - saprà arricchire con la sua competenza musicale un tavolo già di altissimo livello grazie a Paola, Lauro e Jake. A Francesco un caloroso benvenuto a X Factor. Al suo predecessore Manuel Agnelli, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del programma, un sincero grazie e un grande arrivederci”.