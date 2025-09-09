X Factor 2025: quando inizia, novità e cosa cerca Francesco Gabbani

Milano, 9 settembre 2025 – “Buonasera X Factor”. Mancano pochi giorni e tornerà a risuonare il giovedì sera su Sky e in streaming su Now il saluto di Giorgia, conduttrice confermatissima e acclamata del talent show giunto ormai alla diciannovesima edizione.

Chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro dei vincitori di X Factor dopo Mimì Caruso, vincitrice della passata edizione del programma Sky Original prodotto da Fremantle?

X Factor 2025 prenderà il via giovedì 11 settembre con le Auditions, poi proseguirà con i Bootcamp – quest’anno la novità è l’assenza di squadre in questa fase. Tutti i concorrenti arrivati sino ai Bootcamp saranno valutati dai quattro giudici schierati e avranno bisogno dell’unanimità per passare alla fase successiva – e poi con gli Home Visit. Da lì spazio alla fase clou, quella dei Live. Che si concluderà ancora in piazza del Plebiscito a Napoli: finale il 4 dicembre.

Novità nella formula dei Bootcamp, novità importante anche in giuria: Manuel Agnelli ha lasciato X Factor dopo sei edizioni – e dopo la vittoria della passata edizione proprio con Mimì - e al suo posto ecco Francesco Gabbani. Che insieme ai confermatissimi Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia comporrà la giuria di quest’anno. “Cerco l’autenticità, che alla base della costruzione della carriera di un artista – ha spiegato il nuovo giudice del talent show di Sky -. In un mondo che in generale è tendenzialmente artefatto e in cui anche l’espressione musicale tende ad esserlo, io cerco l’autenticità. Poi è ovvio che in uno show su un palco è giusto che sia condita, ben vestita, coreografata e scenografata il giusto. Ma se non c’è l’autenticità manca la condizione sine qua non”.

“E’ molto importante avere qualcuno che crede in te, ma se nessuno lo fa è fondamentale che sia tu stesso quel qualcuno – gli ha fatto eco Jake La Furia -. Per questo, da giudice, è molto importante non imporre il proprio percorso al concorrente, ma capire il talento di chi si ha davanti e seguirlo”. Dello stesso avviso anche Paola Iezzi: “Anche quest’anno, voglio mettere a disposizione dei concorrenti quello che ho imparato nella mia carriera. Dobbiamo avere cura dei dettagli, cura di noi stessi e di quello che facciamo, perché è questo che ci distingue dagli altri”. Non si discosta da questa prospettiva anche Achille Lauro: “Il talento è una grande menzogna. Bisogna trovare quello che ci piace fare, quello che quando ci svegliamo la mattina vogliamo fare e lavorare tanto per farlo”.