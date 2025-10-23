Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Magazine
Manovra 2026Omicidio CollegnoCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
SpettacoliX Factor 2025, la squadra di Jake La Furia: chi può arrivare in finale
23 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
X Factor 2025, la squadra di Jake La Furia: chi può arrivare in finale

Chi sono i tre concorrenti che il rapper ha deciso di portare con sè ai Live del talent show musicale di Sky

X Factor 2025, la squadra di Jake La Furia (Foto Virginia Bettoja)

Milano, 23 ottobre 2025 – I Live di X Factor 2025 prendono il via oggi giovedì 23 ottobre e le quattro squadre in gara sono formate. Tre concorrenti per ognuno dei giudici – Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e la new entry Francesco Gabbani –, per un totale di 12 artisti in gara. In una cavalcata che durerà sino alla finale di giovedì 4 dicembre quando in piazza del Plebiscito a Napoli sarà decretato il nome di chi avrà vinto la diciannovesima edizione del talent show prodotto da Fremantle per Sky Original. Nella passata edizione a trionfare è stata Mimì Caruso, concorrente della squadra di Manuel Agnelli. Quello di X Factor è un percorso che viene compiuto tanto dagli artisti in gara quanto dai giudici, basti pensare che in questa edizione del programma sono presenti solo giudici che non l’hanno mai vinto. Chi riuscirà a trionfare? Jake La Furia, che non è nuovo a scelte particolari (basti pensare ai Potara nella passata edizione del programma), anche questa volta ha stupito il pubblico. Rimanendo fedele alla scelta di non portare alcun rapper all’interno di un meccanismo che poco si addice a questo genere musicale, ha giocato il proprio X Pass per aggiudicarsi la presenza di Delia Buglisi nella propria squadra. E chissà se avrà davvero fatto bene. Di certo è un’artista di grande temperamento, così come lo è il suo coach? Si prevedono turbolenze e scontri nel loro percorso all’interno del programma. 

Continua a leggere questo articolo

X Factor