X Factor 2025, ‘Chorizo’ e ‘Pippetta e a nanna’ sono le due canzoni cult della prima puntata

Milano, 12 settembre 2025 - La prima puntata delle Auditions di X Factor 2025, andata in onda giovedì 11 settembre e che ha fatto registrare una total Audience di 700mila spettatori con quasi il 4% di share, ha già regalato un paio di canzoni destinate a diventare cult e virali sui social network. Durante ogni edizione, infatti, accade che alcuni brani presentati alle selezioni vengano scoperti e amati sin dal primo momento dal pubblico. Che poi li ricorda anche negli anni successivi, spesso per il contenuto anche abbastanza trash.

Ludovica Amati (Foto Virginia Bettoja)

Un trash anche fatto in maniera discreta, va sottolineato. Tanto che la Rete ha già incoronato due delle canzoni protagoniste della prima puntata delle Auditions di X Factor: ‘Chorizo’ di Ludovica Amati e ‘Pippetta e a nanna’ di Simone Miccinilli. Due esibizioni che hanno fatto parecchio discutere, soprattutto per i testi abbastanza espliciti dei due brani.

“Questa canzone merita altre piattaforme, qui a X Factor rischi di doverla far scontrare con l’artista di Achille Lauro che canta un classicone” è stato il commento di Jake La Furia, che ha invitato Ludovica Amati a diffondere la sua ‘Chorizo’ attraverso le piattaforme online. Ritmo incalzante, testo dissacrante e manifesto di una certa “strafottenza” femminile nei confronti del partner occasionale: ‘Chorizo’ può davvero funzionare online.

Per un’esibizione che non ha ricevuto il favore della giuria composta da Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e Francesco Gabbani, ce n’è un’altra che invece ha chiuso con quattro “sì” e il passaggio alla fase dei Bootcamp: è ‘Pippetta e a nanna’, il brano dance di Simone Miccinilli. In arte Alter Anima. La sua canzone è apparsa sin da subito ironica e dal mood contagioso. Sui social network sono già in tanti ad aver condiviso il video della sua esibizione a X Factor.

Il talent show di Sky Original prodotto da Fremantle torna giovedì 18 settembre su Sky e in streaming su Now.