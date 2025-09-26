X Factor 2025, cosa è successo nell’ultima puntata delle Auditions: brillano Layana e Rob

Milano, 26 settembre 2025 - Quattro “sì” per la fase delle Auditions di X Factor 2025 che si è conclusa con la puntata di ieri sera, giovedì 25 settembre, andata in onda come di consueto su Sky e Now. Da giovedì 2 ottobre spazio alla fase dei Bootcamp, che vivrà una formula nuova rispetto al consueto: in questa edizione del talent show targato Banijay gli artisti si esibiranno davanti a tutti e quattro i giudici e avranno necessariamente bisogno di 4 “sì” per passare agli Home Visit.

I giochi, almeno per la prima fase del talent show, sono ormai fatti: fra i concorrenti che abbiamo visto in tv nelle ultime settimane c’è quello o quella che al termine della finale di Napoli del 4 dicembre festeggerà la vittoria della diciannovesima edizione di X Factor.

Cosa è successo nella terza e ultima puntata delle Auditions? Protagonisti “mister sì” Francesco Gabbani e il “signor no” Achille Lauro. Sono stati, infatti, loro fra i giudici a contraddistinguersi per le loro posizioni più frequenti.

Fra i concorrenti della terza serata di Auditions, ad essere passati alla fase dei Bootcamp sono stati Tommaso Vulpio, che ha cantato ‘Take on me”. Il suo falsetto ha convinto, le sue indecisioni hanno fatto un po’ titubare Paola Iezzi. Ma alla fine sono arrivati i 4 “sì”. Tre “sì”, con il “no” del solo Achille Lauro invece per Mille Alice e la sua interpretazione di ‘Troppi preti troppe suore’. L’attitudine hard rock dei ‘Black Cats’ con il loro inedito ‘Grossi problemi’ è stata premiata con 4 “sì”.

Le grandi protagoniste della serata sono state però due artiste giovani, ma che hanno fatto alzare in piedi tutti - con standing ovation da parte del pubblico realmente motivate, una volta tanto -: Layana Oriot, che ha cantato ‘Blue jeans’ di Lana Del Rey e Roberta Scandurra, in arte Rob, con ‘Call me’ dei Blondie. “Sei super credibile” ha commentato Achille Lauro rivolgendosi a quest’ultima. Lauro che poi ha dato il suo “no” ai Pagoda Universe. La band è poi passata con 3 “sì”. Quattro affermazioni per il cantautore salentino Giuseppe Toma e la sua ‘Lettera di un soldato, mentre tre pareri positivi sono arrivati per la versione di ‘Up patriots to arms’ dei Nelav.

I Kokomò a X Factor 2025

Vibes “alla Lorenzo Salvetti” della passata edizione invece per Alessandro Tomasi e la sua ‘Era già tutto previsto’ di Riccardo Cocciante. Il giovanissimo cantante si è preso una standing ovation e quattro “sì”. Tre “sì” per Francesca Carbonelli e il suo arrangiamento vocale ne ‘La donna cannone’, unico rifiuto è stato quello di Jake La Furia. Tre “sì” anche per la follia dei The Vice. Alfredo Fiore, in arte Hal Quartier, ha poi conquistato tutti con la sua versione di ‘Papaoutai’ di Stromae.

Quattro pareri positivi anche per i Kokomò, che hanno proposto ‘Bad Kingdom’ dei Moderat, per Caterina Ineichen, in arte Ninni, che ha emozionato con ‘Where’s My Love’ di SYML, per Gabriele Bernabò, in arte Androgynus, con la sua versione di ‘Ancora tu’ di Lucio Battisti, e per Vincenzo Viscardi, che ha portato sul palco il suo inedito ‘C’ammiscamm Ancora’. A chiudere la serata i Magazzeno, band meneghina, il cui ironico inedito ‘Milano’ è stato accolto con entusiasmo da pubblico e giudici.