X Factor 2024: novità e divertimento garantito. Cosa aspettarsi dalla nuova edizione

Polemiche? Neanche l’ombra. Risate? Tante. Rispetto fra i giudici anche. X Factor 2024 parte giovedì 12 settembre in prima serata su Sky e in streaming su Now e lo fa mettendo finalmente al centro la musica e non i personalismi dei giudici. Chissà che finalmente dal talent show musicale possano tornare a uscire artisti che poi possano realmente esplodere nel panorama perlomeno italiano. In stile Maneskin, Noemi, Francesca Michielin, Marco Mengoni, per intenderci.

Il cast di X Factor 2024: Manuel Agnelli, Jake La Furia, Giorgia, Paola Iezzi e Achille Lauro

E in effetti già nella prima puntata di X Factor due-tre reali talenti ci sono. Importante sarà però capire come verranno portati avanti all’interno del programma. Nella prima puntata del programma, che quest’anno diventa maggiorenne tagliando il traguardo delle 18 edizioni confermandosi uno dei format più longevi all’interno del panorama televisivo italiano, non mancano anche audizioni particolarmente imbarazzanti.

Protagonista la musica, ma i più attesi dal pubblico sono sicuramente i quattro giudici e la conduttrice: rispettivamente Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e Giorgia. Un solo ritorno rispetto alle passate edizioni, per il resto solo volti nuovi per il talent show.

Un cast che, perlomeno in questo inizio di stagione, convince e finalmente fa divertire. Scordiamoci le polemiche, i musi lunghi e le stoccate al tavolo della giuria: si ride e si parla davvero di musica. Finalmente.

Achille Lauro è ironico, ma mai tagliente, Jake La Furia cucciolone e con la battuta pronta, Paola Iezzi capace di non prendersi sul serio ma al tempo stesso competente, Giorgia materna e capace di gag esilaranti, Manuel Agnelli finalmente sempre con il sorriso. Non che a trionfare sia il buonismo, sia chiaro. I momenti nei quali il guru Agnelli - “Vive la musica in modo viscerale e profondo” come dice Paola Iezzi – perde le staffe non mancano. Ma poi arriva sempre Jake La Furia a cercare di fargli tornare il sorriso.

L’appuntamento con la prima puntata di X Factor 2024 è giovedì 12 settembre, quello con la finale il 5 dicembre in piazza Plebiscito a Napoli: 13 puntate totali.