Vivian Hoorn e le altre protagoniste della body positivity

Negli ultimi decenni si è sentito molto parlare di body positivity e di alcune celebrities e influencer che sono diventate un simbolo del movimento incentrato sull’accettazione dei corpi curvy, che vestono taglie morbide. Un esempio, tra i tanti, è rappresentato dalla fotografa olandese Vivian Hoorn, ma ci sono anche altre personalità famose che hanno contribuito a dare un contributo importante alla causa.

Cos’è la body positivity

Prima di passare in rassegna i loro profili, vediamo meglio in che cosa consiste questo movimento socio-culturale ed estetico. L’espressione “body positivity” è emersa nel 1996, quando ha cominciato a essere usata dalle assistenti sociali cliniche Elizabeth Scott e Connie Sobczak. Le due hanno fondato un’organizzazione omonima per aiutare le persone che soffrono di disturbi alimentari e problemi di percezione dell’immagine corporea

Sviluppo sui social

Dal 2008 al 2010, la positività del corpo si è diffusa in Rete, in particolare attraverso vari gruppi su Facebook e sulla piattaforma Tumblr, attraverso le testimonianze di donne dalle forme morbide, ma anche queer e di colore che hanno raccontato sempre più spesso pubblicamente le discriminazioni che hanno spesso subito nella quotidianità.

I messaggi della body positivity

Il movimento ha continuato a crescere e a diffondersi in ogni parte del mondo. I temi rispetto a cui la body positivity vuole sensibilizzare sono: - la capacità di apprezzare il proprio corpo così com’è, nonostante eventuali difetti; - la sicurezza e l’amore per se stessi a prescindere dall’aspetto fisico; - l’accettazione della forma e delle dimensioni corporee; - l’invito a evitare di colpevolizzarsi e di angosciarsi rispetto a cambiamenti inevitabili legati all’invecchiamento naturale, alle gravidanze, alle malattie o a scelte di vita.

Una nuova sensibilità

In tempi più recenti Instagram ha svolto un ruolo fondamentale nella popolarità di questo movimento. Parallelamente, anche su sollecitazione di alcune star come Kate Winslet e Jennifer Lawrence e Brad Pitt, sul fronte maschile – personaggi che si sono detti contrari all’uso di Photoshop per ritoccare le foto – molte riviste hanno smesso di “lavorare” graficamente le immagini delle copertine e dei servizi. Anche varie aziende hanno recepito il messaggio, utilizzando sempre di più come modelle persone comuni con corpi normali per combattere stereotipi e tabù. Anche se talvolta il confine tra etica e marketing è un po’ labile, in questi casi, scelte del genere sono state segnali significativi.

Cosa significa curvy

In quest’ambito si è parlato sempre di più di corpi "curvy" riferendosi a forme e proporzioni più morbide, piene e sinuose, più accentuate rispetto a quelle dei corpi magri, in particolare in parti come i fianchi, le cosce, i glutei, la pancia. Sempre più celebrities hanno rivendicato con orgoglio il loro essere curvy, come per esempio Shakira, Beyoncé e Jennifer Lopez. Essere persone sexy e attraenti, insomma, non è questione di misure e di centimetri, ma abbraccia molti altri aspetti, oltre le mere apparenze. L’accento, poi, è spostato dall’immagine che possono avere gli altri alla percezione che si ha di sé e del proprio corpo. L’importante, per chi sostiene e incoraggia la body positivity, è infatti sentirsi a proprio agio, amarsi incondizionatamente e imparare a valorizzarsi al meglio, al di là dei canoni estetici imposti dalla società.

Le ambasciatrici dell’orgoglio curvy

Nell’ultimo decennio, nel campo della comunicazione, dello spettacolo e della moda ci sono state testimonial d’eccezione che, con la loro esperienza diretta, esponendosi in prima persona, hanno promosso sempre di più i concetti della body positivity anche presso le nuove generazioni, che risentono di più della pressione mediatica sull’estetica, bombardati in continuazione da immagini di perfezione sui social, spesso peraltro non sempre rispondenti alla realtà tra filtri e altri strumenti.

Vivian Hoorn

Questa fotografa e art director olandese, classe 1992, ha avuto successo – e continua ad averlo – mostrando il suo corpo dalle forme morbide, non in sovrappeso, ma non considerate dai canoni della moda tradizionale come un modello estetico di riferimento. Tanto che, nella maggior parte dei negozi, diventa difficile trovare capi trendy con la taglia adatta, spesso disponibile solo fino alla 40-42. Anche in considerazione di ciò, Hoorn ha lanciato il marchio di abbigliamento Viveh con cui vuole ricordare a tutti che la propria bellezza sussiste a prescindere Vivien ha raccontato che anni fa faceva la modella, ma era diventata molto fragile e insicura per via di quello che le veniva detto dagli addetti ai lavori rispetto alle sue forme. Anche quando ha posto fine al suo lavoro e ha cambiato percorso professionale, per molto tempo si è sentita poco adeguata. Qualcosa è cambiato dopo anni di terapia, grazie a cui Hoorn ha capito che la sua felicità non doveva essere misurata con centimetri e taglie e che la cosa più importante era avere un corpo in salute. Amarsi è una questione di consapevolezza.

Lena Dunham

Autrice, regista, attrice, ma anche scrittrice, attivista, influencer, la famosa protagonista della serie tv di successo ‘Girls’, nata nel 1986, non ha mai nascosto le proprie imperfezioni nemmeno sui social. Ma come ha scritto nella sua autobiografia, non serve avere coraggio per tutto ciò, dal momento che non si tratta di qualcosa che le abbia mai fatto paura. Dunham è anche stilista e ha disegnato alcuni capi per corpi che non rispondono ai criteri estetici che vanno per la maggiore oggi sulle passerelle e nel mercato dell’abbigliamento.

Ashley Graham

Graham, del 1987, originaria del Nebraska, è stata la prima modella plus size ad apparire nell'edizione del costume da bagno di ‘Sports Illustrated’ e da allora ha continuato a mostrare la sua immagine accompagnandola a messaggi di auto-accettazione e di amor proprio. È apparsa sulle copertine di ‘Vogue America’, ‘Vogue Arabia’, ‘Harper's Bazaar’, ‘Elle’ e ‘Glamour’ ed è stata protagonista delle campagne pubblicitarie di famosi marchi fashion. È stata scoperta all'età di 12 anni in un centro commerciale nel suo nativo Nebraska, ha firmato con un'agenzia di modelle internazionale un anno dopo. Ma ha raggiunto la popolarità soprattutto dopo il discorso che ha tenuto a TEDx nel 2015, contro etichette e stereotipi, diventando un modello per donne e ragazze di tutto il mondo. È co-fondatrice di Alda, che raggruppa varie modelle curvy che promuovono l’accettazione del proprio corpo. Ashley Graham è stata una delle protagoniste di punta del Calendario Pirelli 2023 realizzato dalla fotografa Emma Summerton e dedicato alle diverse forme di bellezza e forza.

Precious Lee

Tra le stelle del Calendario Pirelli del 2023, oltre ad Ashley Graham e ad altri nomi di richiamo come Bella Hadid e Lauren Wasser, a risplendere c’è anche questa super top model afro-americana, classe 1989 e già protagonista delle passerelle per Versace. Da quel momento sono tanti i marchi di moda che l’hanno ingaggiata per eventi internazionali di primo piano. Lee ama anche scrivere storie e sceneggiature. Non gradisce l’aggettivo curvy, che considera “obsoleto”. In fondo, la vera bellezza è evidente e non ha bisogno di alcuna definizione.