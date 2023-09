Chi è Vittorio Menozzi, il “nip” più famoso del Grande Fratello

Reel, servizi fotografici e partecipazione ad eventi di moda e costume: Vittorio Menozzi è fra i concorrenti non famosi del Grande Fratello, ma il suo profilo Instagram racconta di un volto che sta cercando di farsi largo ed emergere proprio nel mondo dei social network e dello spettacolo.

Ed ecco che la partecipazione al reality show di Canale 5 potrebbe diventare un vero trampolino di lancio per il 25enne di Parma laureato in Ingegneria Gestionale e Gestione Industriale.

Il modello, e volto già decisamente noto, ha dichiarato di voler partecipare al Grande Fratello per curiosità e voglia di creare legami sempre nuovi, ma chiaramente il non detto è "perché è un'ottima opportunità per raggiungere il grande pubblico".

Anche perché i suoi interessi sono già curati da un'agenzia di modelli e su Instagram a poco meno di ottomila follower, su TikTok invece quasi 12mila. Quale modo migliore per aumentare il numero di seguaci di un programma in prima serata su Canale 5? Fra gli interessi del modello di Parma c'è anche la musica: su TikTok il modello pubblica spesso video nei quali canta e suona la chitarra.

Impossibile pensare, quindi, che Vittorio Menozzi arrivi a varcare la porta rossa senza conoscere i meccanismi televisivi e senza essere almeno un minimo preparato a quello che lo attende. Sarà interessante capire se riuscirà a gestire le dinamiche del Grande Fratello oppure ne sarà, almeno in parte, investito.