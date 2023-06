Vittoria e Daniele di Temptation Island 2023: chi è la coppia del litigio

Vittoria e Daniele rappresentano una delle coppie dalle quali ci si aspetta un maggior numero di momenti trash a Temptation Island 2023. Basti pensare che i due sono riusciti a litigare persino durante la clip di presentazione.

"Sono Vittoria, vengo da Roma, ho 32 e da quattro sto con Daniele. Conviviamo praticamente da subito" spiega Vittoria nella clip di presentazione. "Sono io che scrivo al programma perché Vittoria mi sta pressando pressando da circa un anno per avere un figlio, ma non è il momento. Non ci sono i presupposti, perché litighiamo veramente troppo. Mi ha detto entro novembre altrimenti ti lascio" ribatte Daniele. Dando vita a un battibecco fra fidanzati. Una coppia che sembra essere abbastanza in disaccordo su temi particolarmente importanti. Come quello del concepimento di un figlio e, quindi, della costruzione di una famiglia.

Proprio questo argomento è al centro delle loro discussioni quotidiane e il motivo principale della loro partecipazione a Temptation Island. Sicuramente non il modo che la maggior parte delle coppie sceglierebbe per confrontarsi e risolvere una questione così delicata.

Fra le sette coppie del reality show targato Maria De Filippi - Temptation Island è in onda da lunedì 26 giugno per circa un mese ogni lunedì sera su Canale 5, è prodotto dalla Fascino e condotto da Filippo Bisciglia - quella composta da Vittoria e Daniele è sicuramente una di quelle destinate a fare maggiormente discutere.