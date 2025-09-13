X Factor 2025, la polemica di Virginia: “Mai baciato Achille Lauro, mi ha chiesto di passare la serata con lui ma ho rifiutato”

Milano, 13 settembre 2025 - X Factor 2025 è iniziato soltanto da pochi giorni - la prima puntata delle Auditions è andata in onda giovedì 11 settembre e il programma Sky Original prodotto da Fremantle continuerà nelle prossime settimane ogni giovedì su Sky e in streaming su Now - ed ecco già le prime polemiche. Come era avvenuto nella passata stagione, anche in questo caso sotto accusa viene messo il montaggio delle immagini. Che, si sa, viene fatto appositamente per rendere interessante il prodotto televisivo in sè.

Nella prima puntata delle Auditions è stata mostrata l’esibizione della cantante – francamente non indimenticabile dal punto di vista strettamente artistico e musicale – anticipata da un breve siparietto nel quale la stessa Virginia racconta di aver già incontrato Achille Lauro e il suo braccio destro Boss Doms.

“Sono Virginia e sono una cantante. Sono stata concorrente di X Factor Italia 2025 - spiega in un reel su Instagram la giovane milanese -. Sono finita nella bufera mediatica per un presunto bacio con Achille Lauro e Boss Doms e ora sono qui per raccontare la mia versione dei fatti. Anzitutto, non dovete credere a tutto quello che la tv vi propina. X Factor è un programma televisivo e come tutti i programmi televisivi sottostà a delle dinamiche e dei meccanismi che vanno al di là della persona fisica, del personaggio, del talento, della voce. Il montaggio è stato fatto ad arte. Della mia persona è stato tolto tutto, la mia personalità artistica è stata completamente minimizzata e svalutata in favore di un espediente per creare hype. Oggi sono qui per parlarvi non soltanto di me come persona, di Virginia, di tutto quello che ho detto in un’intervista che è stato completamente tagliato, ma anche a ribadire il fatto che il programma X Factor dovrebbe privilegiare il talento, la voce. Cerchiamo di chiarire il gossip: il gossip non sussiste, per il semplice fatto che si parla di una storia successa nel 2020 in cui io ho chiacchierato amabilmente con Boss Doms e non è successo nulla. Boss Doms e Achille Lauro all’epoca mi hanno invitato a far serata con loro, a salire sul loro taxi. E io ho rifiutato, testimone anche la mia amica. Ora voglio solo che voi ascoltiate la mia voce, quello che è il mio sogno che è stato brutalmente ucciso da qualcosa che è più grande di me. Vi lascio con una domanda: secondo voi in due minuti di spazio ho potuto dimostrare chi sono artisticamente?”.

“Purtroppo ho firmato un contratto di privacy, quindi per questioni legali e formali non posso dire nulla, ma mi dispiace che la mia voce e la mia persona sia passata in secondo piano per questo siparietto televisivo da quattro soldi. Vengo dal jazz e dall’R&B, chiaramente ciò che è stato portato sul palco rappresenta poco me come artista. Detto ciò, l’intelligenza di giudicare sta nell’ascoltatore e in chi guarda il programma, confido in voi” aveva scritto poi la stessa Virginia a commento del video della sua esibizione pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di X Factor.