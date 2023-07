‘Viola come il mare 2’, la prima foto dal set con Can Yaman e Francesca Chillemi

‘Viola come il mare 2’, primo ciak a Roma della seconda stagione della serie con Can Yaman e Francesca Chillemi. Sono appena iniziate le riprese della nuova stagione che vedrà i due protagonisti impegnati su un set che si dividerà tra la Capitale e Palermo. Cresce intanto l’attesa per il ritorno della fiction che andrà in onda su Canale 5, per vederla bisognerà attendere probabilmente il prossimo anno. Nella prima foto che arriva in esclusiva dal set ci sono il Ceo Lux Vide, società del gruppo Fremantle, Luca Bernabei e i protagonisti, riconfermati entrambi: Francesca Chillemi e Can Yaman, insieme a loro Giovanni Nasta.

L'annuncio sui social

A rivelare l’inizio delle riprese gli stessi Chillemi e Yaman che insieme sui loro profili social hanno pubblicato foto e video, in cui annunciavano: “Stiamo iniziando”. Oggi le immagini dal set e Yaman che ha voluto condividere con i propri follower il momento: "La prima stagione avrà sempre un posto speciale nel mio cuore per tanti motivi ed è stata un’esperienza unica - ha scritto l'attore nel suo post -. Oggi sono iniziate le riprese della seconda stagione e le emozioni, il colore e la passione che ho percepito, mi suggeriscono che sarà tutto meraviglioso! Siamo carichi a bomba, forza ragazzi! In bocca al lupo a tutti noi..."

Com'è finita la prima stagione

La prima stagione di Viola come il mare è andata in onda in 12 episodi su Canale 5 a settembre 2022. Definita una serie “light crime” è tratta dal libro “Conosci l'estate?” di Simona Tanzini, gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Nell'ultima puntata della prima stagione, Viola (Francesca Chillemi) cerca indizi sulla propria identità e, nonostante sia scossa dal comportamento di Don Andrea, si appassiona al caso di un uomo che sta cercando Dalila, la figlia scomparsa. Francesco Demir (Can Yaman) intanto indaga sul traffico di esseri umani e segue la pista di una talpa. Tra i due c'è sempre stato un grande feeling, anche se non è mai esploso l'amore.

La novità

Iniziano a trapelare le prime, scarsissime informazioni sulla trama della seconda stagione della fiction. Dopo il fermo di Santo Buscemi, al commissariato arriverà un nuovo pubblico ministero, personaggio che, secondo i primi spoiler, sconvolgerà la vita di Viola.