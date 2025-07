Isola dei Famosi, vince Cristina Plevani. Loredana Cannata rischia di annegare. Metà montepremi in beneficenza

Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025. Si conclude in una maniera che era stata altamente prevedibile da diverse settimane una delle edizioni più noiose e povere di dinamiche interessanti degli ultimi dieci anni. La finale di mercoledì 2 luglio ha però riservato diverse emozioni. All’ultima puntata del surviving game di Canale 5 sono arrivati Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese, Cristina Plevani, Loredana Cannata, Jey Lillo e Omar Fantini. Terzo classificato è stato Jey Lillo. “Ho cambiato le sorti della magia in Italia. A breve annuncerò il più grande spettacolo di magia italiano” ha spiegato. Cristina Plevani vince 100mila euro, di cui 50mila devoluti in beneficenza. Secondo classificato Mario Adinolfi.

Loredana Cannata rischia di annegare nella finale dell'Isola dei Famosi 2025

La prova di apnea è stata anche in questa edizione foriera di un momento “Alvin, Alvin, Alvin”. Come era avvenuto ai tempi di Alessia Marcuzzi conduttrice e Mercedesz Henger naufraga, anche in questo caso una concorrente ha rischiato di non risalire dalla prova di apnea: si è trattato dell’attrice Loredana Cannata, che si è impigliata con i capelli rischiando di rimanere sott’acqua. “Ci hai fatto prendere una sincope, Loredana” ha commentato la conduttrice Veronica Gentili. “Ho avuto paura di non farcela” ha aggiunto la stessa Loredana Cannata.

La preoccupazione di Veronica Gentili alla finale dell'Isola dei Famosi 2025

La prima eliminata della finale del surviving game condotto da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli è stata Teresanna Pugliese. Senza dubbio una delle maggiori protagoniste di questa edizione del programma. Televoto flash poco dopo fra Loredana Cannata, reduce dall’incidente sott’acqua, e Jey Lillo: ad essere salvato è stato inspiegabilmente Jey Lillo. Seconda eliminata della finale dell’Isola dei Famosi è stata Loredana Cannata. Nuovo televoto flash, dopo una prova fisica: questa volta i due contendenti sono stati Omar Fantini e Mario Adinolfi. Terzo eliminato della puntata finale di mercoledì 2 luglio è stato Omar Fantini.

Il cantante Paolo Vallesi in studio ha raccontato del proprio amore con la compagna e della volontà di sposarla entro breve.