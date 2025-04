Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello 18: Helena Prestes battuta. Le percentuali del televoto

Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello 18. La cantante nella finalissima ha battuto al televoto la modella brasiliana Helena Prestes, strafavorita da settimane. In finale insieme a loro erano arrivati anche Chiara Cainelli, terza classificata, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Il montepremi di 100mila euro per Jessica Morlacchi è stato così diviso: 50mila a lei gli altri 50mila euro devoluti a un’associazione benefica.

Finale al cardiopalma già dalle prime battute. A vincere il primo televoto della serata è stata Chiara, che ha battuto Mariavittoria Minghetti diventando così ufficialmente la quinta finalista di questa edizione del reality show di Canale 5. Poi ecco il televoto fra le due favoritissime: Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Televoto flash deciso di Lorenzo Spolverato, che ha così scelto di eliminare una dei due nomi più forti di questa edizione fra il pubblico.

Jessica Morlacchi batte in finale al Grande Fratello Helena Prestes

Secondo televoto: Lorenzo Spolverato sceglie di competere in nomination, e quindi al televoto flash, con Chiara Cainelli. Una scelta che si rivela controproducente, perché soccombe e a passare è Chiara. Terza sfida: Jessica Morlacchi sceglie di andare al giudizio del pubblico con Chiara Cainelli. E sceglie bene: la finalissima è fra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. E a trionfare a sorpresa, e neanche con percentuali tanto risicate – 52,13% contro 47,87% – è alla fine proprio la cantante.

Un risultato a sorpresa per questa edizione del reality show, ma che ha visto sfidarsi in finalissima le due protagoniste principali degli ultimi mesi. Protagoniste che si sono date battaglia, questa volta in maniera corretta e amichevole, sino all’ultimo minuto.

Come è stata possibile la vittoria di Jessica Morlacchi? Semplice: i fandom di Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma si sono uniti a quello della cantante per far perdere la da loro odiata Helena Prestes. Missione compiuta.