Palinsesti dei talk show: cosa ci aspetta. Riapre Porta a Porta, Vespa riparte dalla Meloni

Il cubo di Raik. Sposti una casella e, a catena, muovi anche le altre finché tutto va a posto. Il regno incantato del talk show più o meno politico ha conosciuto in questa stagione un rimescolamento superiore persino al valzer delle debuttanti di Vienna. Facciamo un po’ d’ordine.

RAI. Se ne sono andati Fabio Fazio, Massimo Gramellini, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer. Lo slot di Fabio Fazio (che si è trasferito sul canale Nove portandosi dietro titolo, autori, ospiti) sarà occupato da Report, che si sposta dunque dal lunedì alla domenica. Sarà preceduto, sempre su Raitre, da una versione 2.0 di Le parole: al posto di Massimo Gramellini c’è Serena Bortone, che lascia il pomeriggio di Raiuno. In mezz’ora, su Raitre alla domenica alle 14.30, orfana di Annunziata, è passata nelle mani di Monica Maggioni, ex direttrice del Tg1. Il vuoto di Cartabianca, al martedì sera su Raitre, sarà occupato dal 3 ottobre da Nunzia De Girolamo. È bastato il titolo – Avanti popolo – per scatenare le polemiche. Altre novità: il pomeriggio di Raiuno da ieri è stato assegnato all’ennesimo ritorno di Caterina Balivo con un titolo piuttosto significativo: La volta buona. Francesco Giorgino, ex volto buono del Tg1, debutta invece con XXI Secolo, il lunedì sera in seconda serata su Raiuno dal 20 novembre. E ancora: ad Agorà, nel mattino di Raitre, al posto di Monica Giandotti subentra Roberto Inciocchi, volto storico del Tg di Sky. Mentre la suddetta Giandotti si mette al volante di Poster, sabato pomeriggio su Raidue, programma dedicato ai giovani. Tra le possibilità non ancora confermate c’è Luca Barbareschi, che potrebbe tornare su Raidue con In barba a tutto, forse dal 3 dicembre.

MEDIASET. E veniamo al Biscione. Anche qui, grandi movimenti che riguardano soprattutto Retequattro, il canale eletto a “tribuna politica“ di Mediaset. Su Retequattro innanzitutto, come abbiamo anticipato, Bianca Berlinguer ha debuttato la settimana scorsa con È sempre Cartabianca, in onda ogni martedì alle 21,25. Nicola Porro nell’access prime time, cioè 20,30, dal lunedì al venerdì, ha già sostituito Barbara Palombelli con Stasera Italia. Al sabato e alla domenica, sempre sotto la stessa bandiera, il programma viene però condotto da Augusto Minzolini. Controcorrente sparisce, almeno per il momento, mentre Veronica Gentili viene reimpiegata su Italia Uno come conduttrice delle Iene. Per il resto il palinsesto tutto news di Retequattro prevede: al lunedì Quarta Repubblica con Porro, martedì Berlinguer, al mercoledì Fuori dal coro di Mario Giordano spostato dal martedì, giovedì Del Debbio con Diritto e rovescio, al venerdì come sempre Quarto grado. Alla domenica, fino al 22 ottobre, ci sarà un raddoppio di Del Debbio. Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni, continua a condurre, alternandosi con altri colleghi, Diario del giorno, alle 15,30. Unica variante: la stagione scorsa la trasmissione veniva trasmessa da Cologno Monzese, ora da Roma. Ricongiungimento familiare.

LA 7. Al lunedì da ieri spazio ad Alessandro Barbero, noto storico medievista, con In viaggio con Barbero – Democrazia e dittatura. Nel daytime Davide Parenzo sostituisce a L’aria che tira Myrta Merlino (come si sa passata a condurre il pomeriggio di Canale 5). Massimo Gramellini trasloca da Raitrè con In altre parole, sabato alle 20,30 per l’intero prime time, e alla domenica con una striscia di 45 minuti, a cui segue un In onda rinnovato con Marianna Aprile e Luca Telese. Confermate Tiziana Panella e Lilli Gruber (tornate in onda anche loro ieri), Formigli (al via il giovedì 14), Propaganda Live con Diego “Zoro” Bianchi (al via venerdì 15) e Floris DiMartedì (dal 19).

RADIORAI. Grande rivoluzione anche in radio. Su Radio1Rai alle 9,05 Giù la maschera con Marcello Foa, ex presidente Rai. Un’ora dopo Ping Pong con Annalisa Chirico e Cristina Tagliabue. Alle 11 Il Rosso e il Nero, condotto da Francesco Storace e (forse) Vladimir Luxuria. Cancellati Giovanna Zucconi, Massimo Recalcati, Luca Bottura e Marianna Aprile. Alle 17,40 Cantiere Italia con Monica Setta, alle 20,30 Igor Righetti (nipote di Alberto Sordi) per I gorà tutti in piazza. Buon ascolto.