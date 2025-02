Verissimo: tutti gli ospiti del weekend

Silvia Toffanin è pronta anche per questo weekend ad ospitare nel suo salotto i volti noti dello spettacolo che ci terranno compagnia nei pomeriggi di sabato 22 e domenica 23 febbraio. Il Festival di Sanremo è finito da poco e, anche per questo, al centro di tanti racconti del fine settimana ci sarà la musica, con protagonisti che abbiamo visto all’Ariston ma anche con tanti altri artisti. Non mancherà il tempo per parlare di amicizia, famiglia e, purtroppo, anche di dolore.

Gli ospiti di sabato 22 febbraio

La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5.

Direttamente dal Festival di Sanremo saranno in studio Kekko Silvestre, frontman dei Modà, e Francesca Michielin. Gli artisti parleranno della loro esperienza in Riviera ma anche dei prossimi appuntamenti professionali che li attendono e sveleranno qualcosa del loro privato.

Anche Ivana Spagna e Beppe Carletti racconteranno del loro amore per la musica e saranno in studio insieme per parlare del loro legame di amicizia.

Toccherà, poi, a Nicolò De Divitiis, uno dei conduttori più amati dello show ‘Le Iene’. Dopo di lui sarà la volta di Pamela Petrarolo, ormai uscita dalla casa del ‘Grande Fratello’ per stare vicina alla sua famiglia in un momento difficile.

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, sabato ci sarà anche Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, che farà luce sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto la sua famiglia e che lei ha raccontato nel libro ‘E ho smesso di chiamarti papà’.

Domenica 23 febbraio: chi ci sarà

La puntata di domenica 23 febbraio andrà in onda a partire dalle 16:00.

Anche il secondo appuntamento del weekend vedrà alcuni dei protagonisti del 75esimo Festival di Sanremo pronti a raccontarsi. Si tratta, nello specifico, di Serena Brancale che porterà in studio tutta la sua energia e di Marcella Bella, che si è mostrata molto commossa all’Ariston di fronte a suo fratello Gianni Bella.

Saranno in studio anche Iva Zanicchi, che ha ricevuto all’Ariston il Premio alla Carriera, e Selvaggia Lucarelli reduce dal Dopofestival.

Serena Rossi si racconterà per la prima volta a ‘Verissimo’ e, dopo di lei, saranno insieme nel salotto di Silvia Toffanin tre donne: Alessandra Celentano, Rosita Celentano e Benedicta Boccoli, per raccontare del forte legame che le unisce.