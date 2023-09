Verissimo, quando inizia e chi sono i primi ospiti

Verissimo sta per tornare. Il programma condotto da Silvia Toffanin è stato confermato anche per questa stagione televisiva come uno dei prodotti di punta nel palinsesto delle reti Mediaset. La formula è risultata vincente ed è sempre la medesima: uno studio molto minimal con due postazioni, una per la conduttrice e l'altra per l'ospite. E poi l'intervista con qualche contributo video.

Formula vincente, anche se la speranza è che per questa edizione gli ospiti possano essere meno ripetitivi e le storie un po' più interessanti e differenziate. Quando comincia Verissimo? Come di consueto, l'appuntamento è doppio: sabato e domenica pomeriggio. La prima puntata di Verissimo va in onda domani, sabato 9 settembre, mentre la seconda è domenica 10. Entrambe le puntate vanno in onda su Canale 5 dalle 16.30.

Chi sono gli ospiti? La nuova stagione si inserisce nel solco di quella da poco conclusa, attingendo a piene mani al mondo dei reality show e dei programmi Mediaset. Gli ospiti della prima puntata, ovvero quella in onda sabato 9 settembre, sono Myrta Merlino, Grecia Colmenares - attrice concorrente del nuovo Grande Fratello -, l'attrice Rosa Diletta Rossi, Virginia Mihajlovic con il marito Alessandro Vogliacco, e lo sportivo Gianmarco Tamberi. Domenica 10 settembre alla corte di Silvia Toffanin andranno Massimo Ranieri, Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, Alex Schwazer - altro concorrente del Gf -, Sonia Bruganelli e Raimondo Todaro.

Da notare che è la prima volta in cui dei partecipanti al Grande Fratello vengono intervistati in tv prima di varcare la porta rossa della Casa più spiata d'Italia.